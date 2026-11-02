Μερτς: «Η επόμενη Πρόεδρος της Γερμανίας θα είναι γυναίκα» -Ποια ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι - iefimerida.gr

Την πρόθεσή του να είναι γυναίκα η επόμενη Πρόεδρος της Γερμανίας, διαδεχόμενη τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, εξέφρασε πρόσφατα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε σε ιδιωτική συνάντηση με στελέχη του CDU την απόφασή του να προτείνει γυναίκα για τη διαδοχή του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην προεδρία της Γερμανίας, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Ο κ. Μερτς δεσμεύτηκε για υποψήφια από το πολιτικό κέντρο, τονίζοντας πως στόχος είναι η ευρύτερη δυνατή συναίνεση στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Η επίσημη πρότασή του αναμένεται να κατατεθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Στελέχη από CSU και SPD βλέπουν θετικά την υποψηφιότητα της Ίλζε Άιγκνερ. Ωστόσο, ο καγκελάριος Μερτς προσανατολίζεται στην επιλογή προσώπου που προέρχεται από το δικό του κόμμα, το CDU, αντί για τη λύση Άιγκνερ.

Ο καγκελάριος επιδιώκει να εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική συμφωνία για το πρόσωπο της νέας Προέδρου. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζει να επεκτείνει τις συζητήσεις και στο κόμμα των Πρασίνων, πέραν των κυβερνητικών εταίρων.

Ως ηγέτης του κόμματος με τη μεγαλύτερη δύναμη στην Βουλή (Budenstag), έχει τον πρώτο λόγο στην υποβολή της σχετικής υποψηφιότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα Der Spiegel, BILD και n-tv, ο κ. Μερτς γνωστοποίησε την απόφασή του κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης με εκπροσώπους των περιφερειακών οργανώσεων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

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Όπως επιβεβαίωσε, η πρότασή του για τη διαδοχή του κ. Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάρτιο, θα αφορά γυναίκα υποψήφια.

«Θα προτείνω έναν κοινό υποψήφιο στο κόμμα, έναν υποψήφιο από το πολιτικό κέντρο. Είμαι σταθερός στο σημείο ότι πρέπει να είναι γυναίκα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος του είναι να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσημη πρότασή του αναμένεται να κατατεθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι

Το τελευταίο διάστημα, αρκετά στελέχη της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) έχουν εκφραστεί θετικά για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Ίλζε Άιγκνερ (CSU), προέδρου του βαυαρικού κοινοβουλίου.

Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του καγκελαρίου σημείωναν ότι ο Φρίντριχ Μερτς προσανατολίζεται στην επιλογή προσώπου από το δικό του κόμμα.

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Επιπλέον, σύμφωνα με το Der Spiegel, ο καγκελάριος σκοπεύει να επιδιώξει ευρύτερη συμφωνία, επεκτείνοντας τις συζητήσεις πέρα από τους κυβερνητικούς του εταίρους και προς το κόμμα των Πρασίνων.