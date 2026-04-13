Μέρος του «παζαριού» ο αποκλεισμός του Ορμούζ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος -Η πόρτα των διαπραγματεύσεων δεν έχει κλείσει - iefimerida.gr

Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις﻿, έστω δια μεσολαβητών και παρά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία συνεχίζουν τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εναπομείνασες διαφορές και να διαμορφωθεί πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησαν στο Axios, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, παρά τις εντάσεις. Το βασικό ζητούμενο των επαφών είναι η επανεκκίνηση ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, με τους μεσολαβητές να εκτιμούν ότι παραμένει περιθώριο σύγκλισης.

Μέρος του «παζαριού» ο αποκλεισμός του Ορμούζ

Σύμφωνα με πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιθέσεων, εφόσον ο ναυτικός αποκλεισμός δεν οδηγήσει το Ιράν σε αλλαγή στάσης. Στο τραπέζι των συζητήσεων φέρεται να βρίσκονται και πιθανές επιθέσεις σε υποδομές που είχαν απειληθεί πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει την πίεση μέσω ναυτικών επιχειρήσεων, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό μοχλό.

Τόσο ο αποκλεισμός, όσο και η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες στο Πακιστάν, αποτελεί μέρος των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, δήλωσε στο Axios ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, διατηρώντας την ανωνυμία του, ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ θέλει να αποτρέψει το Ιράν από το να χρησιμοποιήσει το Στενό του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες.

«Δεν βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο. Η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα. Και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται. Είναι ένα παζάρι», δήλωσε μια περιφερειακή πηγή, στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τα αγκάθια και η πόρτα που δεν έχει κλείσει

Κεντρικά σημεία τριβής παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ειδικότερα το αίτημα των ΗΠΑ για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου και απομάκρυνση αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού. Ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό και την έκταση της αποδέσμευσής τους ως αντάλλαγμα για πυρηνικές παραχωρήσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρέθηκαν «πολύ κοντά» σε συμφωνία πριν αλλάξουν οι όροι της διαδικασίας από τις ΗΠΑ, κάτι που Αμερικανοί και περιφερειακές πηγές δεν επιβεβαιώνουν, αν και αναγνωρίζουν πρόοδο στις συνομιλίες.

Το Σαββατοκύριακο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου είχαν ξεχωριστές τηλεφωνικές επαφές με το Πακιστάν, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησαν τόσο με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ όσο και με την ιρανική πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσουν ζωντανή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, όπου πραγματοποιήθηκε και η πρώτη απευθείας επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους. Οι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν «σκληρές αλλά παραγωγικές», με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν προτάσεις χωρίς οριστικό αποτέλεσμα.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ CENTCOM ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν τίθεται σε ισχύ, με στόχο τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας γύρω από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές.

Παρά το τεταμένο κλίμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι και μεσολαβητές εκτιμούν ότι η διαδικασία δεν έχει καταρρεύσει. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε περιφερειακή πηγή, «η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα» και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται, έστω και με δύσκολους όρους.