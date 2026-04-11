Το μενού που αιωρούνταν στην κάψουλα του Artemis ΙΙ περιελάμβανε 189 πιάτα: «Αυτό είναι ένα κοκτέιλ γαρίδας» - iefimerida.gr

Η σεληνιακή αποστολή Artemis II ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, οι αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη, ο ενθουσιασμός και ο θαυμασμός όμως παραμένουν.

Οι αστροναύτες, ήταν φυσικά οι πρωταγωνιστές της αποστολής, με κάθε κίνησή τους αλλά και πληροφορία να προσελκύει το ενδιαφέρον και να απασχολεί.

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν ήταν και η διατροφή των αστροναυτών.

Το βάζο Nutella που εθεάθη να αιωρείται μέσα στην διαστημική κάψουλα Orion, καθώς και τα γεύματα των αστροναυτών και του τρόπου με τον οποίο τα προετοίμαζαν, έχουν γίνει εμβληματικές και αγαπημένες στιγμές της αποστολής αυτής στο διάστημα.

Οι αστροναύτες Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν εξήγησαν σε βίνεο τις γαστρονομικές πτυχές της ιστορικής αποστολής στη Σελήνη.

«Αυτό είναι κοκτέιλ γαρίδας», είπε η Κοχ, κρατώντας μια διάφανη σακούλα με κόκκινο περιεχόμενο.

«Στο διάστημα, το φαγητό τρώγεται από κάποιο είδος σακούλας, πλαστικού ή αλουμινίου, επειδή πρέπει να αφυδατώσουμε μεγάλο μέρος του φαγητού μας», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν περιέγραψε τη συνάδελφό του ως «βετεράνο της διαστημικής τροφής», καθώς είχε περάσει πάνω από 300 ημέρες καταναλώνοντάς την σε προηγούμενες αποστολές.

Οι αστροναύτες έδειξαν επίσης αφυδατωμένα πράσινα φασόλια και άλλες μερίδες προσαρμοσμένες στη μικροβαρύτητα, τονίζοντας ότι το μενού δεν περιοριζόταν σε άγευστους χυλούς ή φόρμουλες έκτακτης ανάγκης.

Η διατροφή στο διάστημα

Σύμφωνα με τη NASA, το πλήρωμα που πέταξε γύρω από τη Σελήνη είχε 189 διαφορετικά πιάτα και πάνω από δέκα είδη ποτών διαθέσιμα στο μενού, όπως καφέ, πράσινο τσάι, κακάο, λεμονάδα και μιλκσέικ.

Συνηθισμένα τρόφιμα περιελάμβαναν τορτίγιες, ξηρούς καρπούς, μοσχάρι μπάρμπεκιου, κουνουπίδι, μακαρόνια με τυρί, κολοκύθα, μπισκότα και σοκολάτα.

Ωστόσο, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δεν είχε αναφέρει τη Nutella, αλλά κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης, όταν το Orion βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ένα βάζο με Nutella εθεάθη να αιωρείται στη διαστημική κάψουλα.

Μια άλλη γαστρονομική πληροφορία από τη NASA ήταν η ιστορία πίσω από την παρουσία της τορτίγιας στο μενού. Οι τορτίγιες προστέθηκαν στο διαστημικό μενού χάρη στον Μεξικανό αστροναύτη Ροντόλφο Νέρι Βέλα.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό ψωμί, «η τορτίγια δεν κάνει ψίχουλα, κάτι κρίσιμο σε ένα διαστημόπλοιο». «Στη μικροβαρύτητα, χαλαρά σωματίδια μπορούν να επιπλέουν, να εισέλθουν στα μάτια, τη μύτη, το σύστημα εξαερισμού, ακόμη και να επηρεάσουν εύθραυστο εξοπλισμό». Γι' αυτό η τορτίγια έγινε, πριν από δεκαετίες, ένα από τα αγαπημένα τρόφιμα των αστροναυτών.

Συνολικά, οι αστροναύτες του Artemis II πήραν μαζί τους 58 τορτίγιες, 43 φλιτζάνια καφέ και πέντε είδη καυτερής σάλτσας.

Η NASA δήλωσε ότι «το μενού προετοιμάζεται σε συνεργασία με ειδικούς στη διαστημική διατροφή και το ίδιο το πλήρωμα για να διασφαλιστεί η ισορροπία θερμίδων, ενυδάτωσης και θρεπτικών συστατικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσωπικές προτιμήσεις κάθε αστροναύτη».

