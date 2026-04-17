Τζόρτζια Μελόνι: Η Ιταλία ανοικτή σε ναυτική συνεισφορά μετά τη Σύνοδο του Παρισιού, με όρο την έγκριση του κοινοβουλίου - iefimerida.gr

Η Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει πως η Ιταλία είναι έτοιμη για ναυτική συνδρομή σε διεθνείς αποστολές, μετά τη Σύνοδο του Παρισιού, υπό την προϋπόθεση κοινοβουλευτικής έγκρισης.

Η τοποθέτηση της Τζόρτζια Μελόνι έγινε μετά τη Σύνοδο του Παρισιού, όπου συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνέχεια της συμμετοχής της χώρας σε επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας και ελευθερίας ναυσιπλοΐας, όπως οι ευρωπαϊκές αποστολές ASPIDES και ATALANTA.

Συμμετοχή σε ναυτικές επιχειρήσεις

Η Μελόνι ανέφερε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει με ναυτικές δυνάμεις, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη θεσμική έγκριση, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Εμπειρία από ευρωπαϊκές αποστολές

Όπως σημείωσε, οι προηγούμενες επιχειρήσεις της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ASPIDES και την ATALANTA, αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό υπόβαθρο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές δράσεις.

Στόχος η σταθερότητα στην περιοχή

Κλείνοντας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ρώμη θα συμβάλει στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διπλωματικής, ανθρωπιστικής και αμυντικής διάστασης της κρίσης.