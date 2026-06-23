 Μελόνι για ΗΠΑ μετά τον «καβγά» με τον Τραμπ: Οι σχέσεις μας πρέπει να επιστρέψουν στην ομαλότητα - iefimerida.gr
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Μελόνι για ΗΠΑ μετά τον «καβγά» με τον Τραμπ: Οι σχέσεις μας πρέπει να επιστρέψουν στην ομαλότητα

Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ντόναλντ Τραμπ
Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP Tom Brenner
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Στην ανάγκη επιστροφής στην ομαλότητα των διμερών σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιταλία αναφέρθηκε η Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας σε φεστιβάλ της ιταλικής εφημερίδας La Verità, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σχολίασε πως ξαφνιάστηκε με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αναφορικά με την ίδια και στην κυβέρνησή της.

«Εξέφρασα την άποψη αυτή και στο υπουργικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις επόμενες συναντήσεις. Το μέτωπο, πάντως, διευρύνθηκε, δεν αφορά μόνο την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι. «Δεν αλλάζω γνώμη, θεωρώ σημαντικό να διατηρηθεί η σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

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Ερωτηθείσα σχετικά με τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε ότι «είναι αρκετά αισιόδοξη, αν και ξέρει ότι δεν πρόκειται για κάτι το απλό». Εξήγησε, δε, ότι η χώρα της είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε διπλωματικό επίπεδο, όπως και με συμμετοχή σε αποστολή για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την πληρωμή "διοδίων" στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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