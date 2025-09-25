Μελόνι από ΟΗΕ: Δριμεία κριτική στη Ρωσία -«Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας» - iefimerida.gr

Κατά την παρέμβασή της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκανε επίθεση στη Ρωσία.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι «η Ρωσία καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με την βούληση να προσαρτήσει εδάφη του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για βαθύ τραύμα μίλησε η Μελόνι

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης» και ότι «το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο Διεθνές Δίκαιο προκάλεσε αποσταθεροποιητικές συνέπειες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδίκασε για μια ακόμη φορά της επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».

«Μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένως απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στη θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ», δήλωσε η Μελόνι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». «Πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για τη δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, τη βοήθειά της».

AΠΕ-ΜΠΕ