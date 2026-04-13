 Μελόνι: Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα

O Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο
O Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο/ Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Απαράδεκτες χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέων η Τζόρτζια Μελόνι.

«Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον πάπα», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Τραμπ: Ο πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη

«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον πάπα», επανέλαβε σε γραπτή δήλωσή της η Τζόρτζια Μελόνι.

«Ο πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι δίκαιο και αυτονόητο να επιζητά την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τζόρτζια Μελόνι ΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝ Ντόναλντ Τραμπ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

