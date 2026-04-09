Αιφνιδιαστική δήλωση της Μελάνια για τον Έπσταϊν -Αρνείται ότι είχε σχέσεις μαζί του και ότι της γνώρισε τον Τραμπ - iefimerida.gr

Αιφνιδιαστική δήλωση έκανε η Μελάνια Τραμπ για την υπόθεση Έπσταϊν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εμπλέκεται στη γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι θύμα του. Δεν με γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Γνώρισα τον σύζυγό μου τυχαία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1998» είπε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Η ίδια υπογράμμισε πως δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τη δράση του: «Ποτέ δεν γνώριζα τίποτα για την κακοποίηση των θυμάτων του. Δεν ενεπλάκην ποτέ με καμία ιδιότητα. Δεν συμμετείχα σε τίποτα».

Μελάνια Τραμπ: Το όνομά μου δεν εμπλέκεται στα δικαστικά έγγραφα για τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ, η πρώτη φορά που οι δρόμοι της διασταυρώθηκαν με εκείνους του Έπσταϊν ήταν το 2000, σε μια εκδήλωση όπου παρευρισκόταν μαζί με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ. «Εκείνη την εποχή δεν είχα συναντήσει ποτέ τον Έπσταϊν και δεν είχα ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες», τόνισε.

Η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα, κατήγγειλε τη διασπορά παραποιημένων φωτογραφιών και δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και χρόνια και χαρακτήρισε τα σχετικά δημοσιεύματα «εντελώς ψευδή».

«Το όνομά μου δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε δικαστικά έγγραφα, καταθέσεις θυμάτων ή συνεντεύξεις του FBI σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν» κατέληξε η πρώτη κυρία, κλείνοντας με κατηγορηματικό τρόπο κάθε συζήτηση περί εμπλοκής της στο σκάνδαλο που συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη.



Η σχέση με την Γκιλέιν Μάξουελ και το επίμαχο email

Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα είχε αρχίσει να επισκιάζεται από τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και άλλα μείζονα διεθνή ζητήματα, οι νέες τοποθετήσεις της Μελάνια Τραμπ αναμένεται να επαναφέρουν την υπόθεση στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πρώτη κυρία ξεκαθάρισε πως δεν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν ή την Γκιλέιν Μάξουελ, παραδεχόμενη ωστόσο πως κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τη Μάξουελ που είδε το φως της δημοσιότητας, η ίδια υποβάθμισε το γεγονός και χαρακτήρισε την απάντησή της σε email της Μάξουελ ως μια απλή, τυπική επικοινωνία: «Η ευγενική μου απάντηση στο email της δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια ασημαντότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Το βίντεο με ολόκληρη τη δήλωση της Μελάνιας Τραμπ:﻿