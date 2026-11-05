Η Μελάνια Τραμπ διαπραγματεύτηκε με Ρώσους και Ουκρανούς για διαρκή εκεχειρία -Ο εκπρόσωπος του Κιέβου την τίμησε με μετάλλιο στον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Την ανάγκη να μπει ένα οριστικό τέλος στις εχθροπραξίες στην Ουκρανία, μέσα από μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει διαρκή ειρήνη και όχι απλώς μια προσωρινή ανακωχή, υπογράμμισε η Μελάνια Τραμπ.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες πραγματοποιούνται με αμερικανική διαμεσολάβηση και έχουν ως στόχο την αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου.

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Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε μετά την εφαρμογή εκεχειρίας στην κατεχόμενη από ρωσικές δυνάμεις ουκρανική πόλη Ολέτσκι, μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με το κείμενο, τέθηκε υπό την εποπτεία της ίδιας της Πρώτης Κυρίας.

Η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών επέτρεψε την εκκένωση της πόλης, καθώς οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε»

«Επιλέξαμε την ανθρωπιά αντί για τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν την κοινή τους ανησυχία για τα δεινά των αμάχων ως βάση για την επίτευξη συμφωνίας.

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«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το θάρρος που δείξαμε στο Ολέσκι για να βρούμε κοινό έδαφος μέσα από την κοινή μας ανησυχία για τα δεινά των αθώων ανθρώπων. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πιο διαρκές από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός», ανέφερε.

Η τοποθέτηση του Ρώσου διαπραγματευτή

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εκεχειρίας στο Ολέτσκι.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απέδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συνδυασμός συμπόνιας, αποφασιστικότητας και συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την εκτίμησή του για τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου.

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Η έκκληση της ουκρανικής πλευράς

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο υψηλόβαθμος βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία απηύθυνε έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, παραμένει ο τερματισμός του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, με την ελπίδα ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική και μακροχρόνια ειρηνευτική συμφωνία.

Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η απονομή στη Μελάνια Τραμπ του Τάγματος της Πριγκίπισσας Όλγας Α΄ Τάξεως από την ουκρανική αντιπροσωπεία. Πρόκειται για μία από τις σημαντικές κρατικές διακρίσεις της Ουκρανίας, η οποία απονέμεται για σημαντική προσφορά σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων η ανθρωπιστική δράση και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

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Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αναγνωρίζει τη συμβολή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αφορούν την Ουκρανία. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.