Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διαμεσολαβητή -Θα φέρει προσωπικά σε επαφή στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της Ρωσίας-Ουκρανίας - iefimerida.gr

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, θα προεδρεύσει σε μια συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας την Πέμπτη, πριν από το Άμπου Ντάμπι.

Όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος μέσω ανακοίνωσης του γραφείου της, η ίδια θα φέρει «προσωπικά» σε επαφή τους εκπροσώπους των δύο εμπόλεμων κρατών, σε μια στιγμή που χαρακτηρίζεται «σημαντική για την αμερικανική ιστορία».

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Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της συζύγου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί συνέχεια της καθοριστικής της συμβολής στην επίτευξη συμφωνίας για εξαήμερη κατάπαυση του πυρός στο Ολέσκι, μια ουκρανική πόλη υπό ρωσική κατοχή.

Η συμφωνία επέτρεψε την απομάκρυνση εκατοντάδων αμάχων και συνιστά το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι θέλει να συζητηθούν οι εκεχειρίες για την ενέργεια και τη Μαύρη Θάλασσα

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι μια ενεργειακή εκεχειρία και μια εκεχειρία στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα πρέπει να είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν οριστεί να λάβουν χώρα στο Άμπου Ντάμπι.

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Εκπρόσωποι από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν στη χώρα του Κόλπου στις 10 και 11 Νοεμβρίου για συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τη διευκόλυνση μιας περιορισμένης εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι οι κλιμακούμενες επιθέσεις εκεί «απειλούν τον κόσμο για την επισιτιστική ασφάλεια και, σε κάποιο βαθμό, την ενεργειακή ασφάλεια».

Παραδέχτηκε ότι αυτό δεν θα τερμάτιζε τον πόλεμο, αλλά θα έλυνε «μια μοναδική πτυχή του».

Η Μόσχα έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις «συστηματικές» επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας συνεχίζονται.

Η ΕΕ θα φιλοξενήσει συνομιλίες με Ουκρανία, ΗΠΑ και άλλους συμμάχους

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου συνάντηση με εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο.

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Στις συνομιλίες, οι οποίες θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα συμμετάσχουν επίσης αντιπρόσωποι βασικών συμμάχων του Κιέβου, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το ΝΑΤΟ, τόνισε.

Η Πίνιο δήλωσε ότι η συνάντηση θα «βασιστεί σε προηγούμενες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι».

Η αυριανή συνάντηση, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα είναι προάγγελος των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.