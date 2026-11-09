Η Μέγκαν Μαρκλ ακύρωσε την ομιλία στις Βρυξέλλες -Δεν αντέχει την ψυχολογική πίεση μετά τη σύλληψη του πατέρα της - iefimerida.gr

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μέγκαν Μαρκλ ακύρωσε την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Κρίθηκε ότι δεν είναι συναισθηματικά δυνατή να μιλήσει δημόσια μετά τις εξελίξεις που αφορούν τον πατέρα της.

Η έρευνα του FBI κατά του Τόμας Μαρκλ ξεκίνησε μετά από πληροφορίες δύο μαρτύρων. Ο ένας εντόπισε ύποπτο υλικό στις Φιλιππίνες και ο άλλος υπέδειξε στις αρχές αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε στην Καλιφόρνια.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν 78 αντικείμενα από αποθηκευτικούς χώρους, με ορισμένα να περιέχουν εικόνες γυμνών κοριτσιών προεφηβικής ηλικίας. Σε δύο από αυτές φέρεται να εμφανίζεται και ο ίδιος ο Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, την οποία αρνείται. Εάν καταδικαστεί, η ποινή του μπορεί να φτάσει τα 20 έτη κάθειρξης, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πατέρας της βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης την Παρασκευή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κοινή εμφάνιση της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Χάρι στις Βρυξέλλες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η δούκισσα δεν αισθάνεται συναισθηματικά δυνατή ώστε να πραγματοποιήσει δημόσια ομιλία αυτή την περίοδο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την εκδήλωση. Παρά την απόφασή της να μην ανέβει στο βήμα, αναμένεται να συνοδεύσει κανονικά τον σύζυγό της στις Βρυξέλλες.

Η προγραμματισμένη ομιλία του Χάρι και της Μέγκαν στις Βρυξέλλες

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες την Τρίτη, προκειμένου να εκφωνήσουν από κοινού την κεντρική ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρέμβασή τους θα είχε ως βασικό θέμα την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Η κοινή τους ομιλία αποτελούσε βασικό μέρος της προγραμματισμένης παρουσίας τους στην εκδήλωση. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το Sky News, η Μέγκαν αποφάσισε να μην προχωρήσει στη δημόσια τοποθέτηση, καθώς δεν αισθάνεται συναισθηματικά αρκετά δυνατή για να μιλήσει μπροστά σε κοινό αυτή τη στιγμή.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Τόμας Μαρκλ

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπόθεση που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

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Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία, η έρευνα του FBI ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2026, όταν οι αρχές έλαβαν πληροφορίες από δύο διαφορετικούς μάρτυρες.

Ο πρώτος μάρτυρας είχε υπογράψει ένορκη δήλωση σχετικά με τον εντοπισμό ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του Τόμας Μαρκλ στις Φιλιππίνες.

Ο δεύτερος μάρτυρας ενημέρωσε τις αρχές ότι ο Μαρκλ νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στην Καλιφόρνια. Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τους ερευνητές στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους ο Μαρκλ φέρεται να νοίκιαζε από το 2008.

Οι 78 κατασχέσεις

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν συνολικά 78 αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία φέρεται να περιείχαν απεικονίσεις ύποπτου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το FBI, τουλάχιστον τρεις εικόνες απεικόνιζαν γυμνά κορίτσια προεφηβικής ηλικίας, ενώ σε δύο από αυτές φέρεται να εμφανίζεται και ο ίδιος ο Μαρκλ, στις Φιλιππίνες.

Παράλληλα, ο γιος του είχε απευθυνθεί στις αρχές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις Φιλιππίνες, καταγγέλλοντας ότι είχε εντοπίσει συλλογή εικόνων στην πρώην κατοικία του πατέρα του. Οι αστυνομικές αρχές στις Φιλιππίνες έχουν ξεκινήσει τη δική τους έρευνα για το υλικό που εντοπίστηκε εκεί.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη φύση του υλικού που φέρεται να εντοπίστηκε στις Φιλιππίνες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, με τον Τόμας Μαρκλ να αντιμετωπίζει μία ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Εφόσον καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης 20 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.