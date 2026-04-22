Προχωρά το υποθαλάσσιο τούνελ-γίγας στην Ευρώπη -11 ώρες συντομότερο το ταξίδι για τους οδηγούς - iefimerida.gr

Η Νορβηγία αναμένεται να εγκαινιάσει σε λίγα χρόνια τη μακρύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια οδική σήραγγα στον κόσμο, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των πόλεων που διέρχεται.

Το Rogfast, το μνημειώδες έργο που θα ενώνει τις περιοχές Randaberg και Bokn έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται 10.000 οχήματα ημερησίως, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 40% χρηματοδοτείται από το νορβηγικό κράτος, και το υπόλοιπο 60% από τα έσοδα των διοδίων.

