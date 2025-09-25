Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο ετοιμάζεται να σαλπάρει: μήκους 370 μέτρων, με 21 μπαρ, 23 εστιατόρια και έως 7.600 επιβάτες - iefimerida.gr



Λέγεται ότι χρειάστηκαν 12 ώρες για να γεμίσει η δεξαμενή του και τέσσερα ρυμουλκά για να σπρώξουν στην αποβάθρα το νέο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, για τις τελευταίες πινελιές πριν από την επίσημη καθέλκυσή του το επόμενο καλοκαίρι.

Η Royal Caribbean διαβεβαιώνει ότι «οικογένειες θα μπορούν να απολαύσουν χρόνο μαζί με τον δικό τους τρόπο», σε ένα πλοίο που θα λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σύμφωνα με τον στόχο του ομίλου για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2035.

Το κρουαζιερόπλοιο ζυγίζει 250.000 τόνους και έχει μήκος σχεδόν 370 μέτρα. Διαθέτει επίσης ένα υδάτινο πάρκο με διαστάσεις ρεκόρ, 21 μπαρ και 23 εστιατόρια. Επίσης, το Crown's Edge, μια πίστα που μοιάζει με διάδρομο με σχοινιά για δραστηριότητες όπως μια συναρπαστική βόλτα, που φέρεται να είναι ιδανική για όσους αναζητούν αδρεναλίνη.

Σύμφωνα με την Planet Cruise, το κρουαζιερόπλοιο θα έχει μέγιστη χωρητικότητα 7.600 επιβατών και θα έχει έκταση που ισοδυναμεί με επτά γειτονιές.

Πώς οι άγκυρες πλοίων καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Ο θαλάσσιος επιστήμονας Matthew Mulrennan, ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Kolossal, κατέγραψε υποβρύχιες εικόνες κατά τη διάρκεια μιας τουριστικής αποστολής στην Ανταρκτική το 2023, οι οποίες έδειξαν έναν βυθό εντελώς «άψυχο», σημαδεμένο από «βαθιές αυλακώσεις».

Οι ειδικοί το θεωρούν αδιαμφισβήτητο σημάδι ζημιάς που προκαλείται από αλυσίδες αγκυρών, υπογραμμίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στα οικοσυστήματα.

Ο Mulrennan είπε ότι «μπορούσε κανείς να δει καθαρά τα όρια μεταξύ του σημείου όπου υπήρχε άφθονη θαλάσσια ζωή και του σημείου όπου η αλυσίδα και η άγκυρα είχαν αλλοιώσει τον βυθό». Αφού επικοινώνησαν και μελέτησαν τα γεγονότα με τη θαλάσσια γεωφυσικό Sally Watson του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Υδάτων και Ατμόσφαιρας της Νέας Ζηλανδίας, η οποία ειδικεύεται στις ζημιές στην αλυσίδα των αγκυρών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ζημιά θα μπορούσε να προκληθεί από τουριστικά σκάφη, αλιευτικά και ερευνητικά σκάφη.

Ωστόσο, αυτά τα αποδεδειγμένα προβλήματα δεν έχουν καταφέρει να μετριάσουν εντελώς τη δημιουργία νέων πλοίων κολοσσιαίου μεγέθους και εξαιρετικής πολυτέλειας, όπως αποδεικνύεται από τις πληροφορίες στον ιστότοπο Zarpanews, ο οποίος ανέφερε για το κρουαζιερόπλοιο ότι θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο.