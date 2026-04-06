Το μεγαλύτερο καρποφόρο δέντρο στον κόσμο εκτείνεται σε 500 μέτρα και βρίσκεται σε παραλία - iefimerida.gr

Στη Βραζιλία βρίσκεται το μεγαλύτερο καρποφόρο δέντρο στον κόσμο, το οποίο λόγω του ασυνήθιστου μεγέθους του έχει γίνει τουριστική ατραξιόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Περιγραφή του μεγαλύτερου δέντρου κάσιους στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Βραζιλία και αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο λόγω του μεγέθους του, καλύπτοντας μια τεράστια έκταση.

Μία γενετική ιδιαιτερότητα γνωστής ως «φυλλοβολία» επιτρέπει στα κλαδιά να απλώνονται πλαγίως και να δημιουργούν νέες ρίζες όταν αγγίζουν το έδαφος.

Η περιοχή που βρίσκεται το δέντρο είναι προστατευόμενη για τη διατήρηση της τοπικής πανίδας, την προώθηση επιστημονικών ερευνών και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω του τουρισμού.

Το μεγαλύτερο δέντρο κάσιους του κόσμου βρίσκεται στην παραλία Πιράνγκι στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο diariodocomercio.com.br, το γιγάντιο δέντρο καλύπτει περίπου 8.500 τετραγωνικά μέτρα και έχει περίμετρο γύρω στα 500 μέτρα.

Αναγνωρισμένο επίσημα ως φυσική, ιστορική και τουριστική κληρονομιά, το δέντρο προστατεύεται πλέον πλήρως μέσω της δημιουργίας του Μνημείου Φυσικής Κληρονομιάς «Cajueiro de Pirangi», με στόχο να διασφαλιστεί η διατήρησή του και να προωθηθεί ο βιώσιμος τουρισμός στην περιοχή.

Βραζιλία: Πού οφείλεται το εντυπωσιακό μέγεθος του δέντρου

Το εντυπωσιακό μέγεθός του οφείλεται σε μια γενετική ιδιαιτερότητα, γνωστή ως «φυλλοβολία». Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα καρπόδεντρα, που μεγαλώνουν κυρίως προς τα πάνω, τα κλαδιά αυτού του δέντρου απλώνονται πλαγίως και όταν αγγίζουν το έδαφος αναπτύσσουν νέες ρίζες.

Αυτό δημιουργεί πολλούς «δευτερεύοντες κορμούς», δίνοντας την εντύπωση μικρού δάσους, αν και πρόκειται για έναν μόνο οργανισμό. Η δομή αυτή επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατούν ανάμεσα στα κλαδιά, σε ειδικές διαδρομές που έχουν φτιαχτεί για να προστατεύουν τις ρίζες.

Η δημιουργία της προστατευόμενης περιοχής στοχεύει επίσης στη διατήρηση της τοπικής πανίδας, συμπεριλαμβανομένων και απειλούμενων ειδών, καθώς και στην προώθηση επιστημονικών ερευνών και εκπαιδευτικών δράσεων για το περιβάλλον.

Ο χώρος διαχειρίζεται από κρατικούς περιβαλλοντικούς φορείς και διαθέτει υποδομές για τους επισκέπτες, όπως παρατηρητήρια και εσωτερικά μονοπάτια. Η τουριστική κίνηση που προσελκύει ενισχύει την τοπική οικονομία και συμβάλλει στην παραγωγή εισοδήματος για την περιοχή.

Πέρα από το μέγεθος, το δέντρο εντυπωσιάζει και με την... παραγωγή του, καθώς μπορεί να παράγει δεκάδες χιλιάδες καρπούς ανά σεζόν.