Από το θρυλικό Orient Express στο μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου: Ένα πλωτό παλάτι με 54 σουίτες, απίστευτη χλιδή [εικόνες] - iefimerida.gr

 Από το θρυλικό Orient Express στο μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου: Ένα πλωτό παλάτι με 54 σουίτες, απίστευτη χλιδή [εικόνες]
Από το θρυλικό Orient Express στο μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου: Ένα πλωτό παλάτι με 54 σουίτες, απίστευτη χλιδή [εικόνες]

Ετοίμαζεται να σαλπάρει το Orient Express Corinthian
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ιστιοφόρο Orient Express Corinthian ετοιμάζεται να σαλπάρει το καλοκαίρι του 2026, με την Express Sailing Yachts να αναμένεται να το παρουσιάσει.

Πρόκειται για ένα «παλάτι» πάνω στη θάλασσα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία, που υπόσχεται να ικανοποιήσει τους λάτρεις των ποιοτικών ταξιδιών.

Το Orient Express Corinthian θα ταξιδέψει σε Αδριατική, Μεσόγειο και Καραϊβική.

Το Orient Express Corinthian
Το μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου είναι... ωδή στην πολυτέλεια

Το Orient Express Corinthian διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, δυναμικό σύστημα θέσης χωρίς άγκυρα και έξυπνο σύστημα ανίχνευσης για την προστασία του βυθού.

Το Orient Express Corinthian είναι η επιτομή της πολυτέλειας
Υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Maxime d'Angeac, ο οποίος σχεδίασε και τα ανανεωμένα «βαγόνια» του μυθικού τρένου, κάθε χώρος μοιάζει με κινούμενο πίνακα ζωγραφικής.

Εντυπωσιάζει το εσωτερικό του Orient Express Corinthian
Αρχίζοντας από τα σαλόνια, που είναι εμπνευσμένα από τα ιστορικά βαγόνια-σαλόνια, τα οκτώ μπαρ, τα πέντε εστιατόρια και τις 54 σουίτες, μερικές από τις οποίες έχουν εμβαδόν έως 230 τετραγωνικά και διαθέτουν γυμναστήριο και τζακούζι, η απόλυτη άνεση συνδυάζεται με την τέχνη, καθώς κυριαρχούν το κεχριμπαρένιο ξύλο, το βελούδινο δέρμα και το γυαλισμένο μάρμαρο.

Η σουίτα Agatha Christie
Ταξιδεύοντας σε γαστρονομικά μονοπάτια υψηλής ποιότητας

Το πολυτελές ιστιοφόρο έχει πέντε εστιατόρια, το μενού των οποίων έχει ανατεθεί στον Yannick Alléno των 17 αστεριών Michelin.

Το εστιατόριο La Table στο Orient Express Corinthian
Το La Table προσφέρει μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας, που συνδυάζει τις εκρηκτικές γεύσεις του Γάλλου σεφ με ένα μαγευτικό περιβάλλον και εκπληκτική θέα στον ορίζοντα, το L’Écrin προσφέρει θαλασσινά πιάτα, ενώ το La Terrasse δημιουργική κουζίνα σε ένα σύγχρονο Art Deco περιβάλλον.

Το L’Écrin
Το La Terrasse
Στιγμές χαλάρωσης με σπάνια κρασιά, ταινίες και βιβλία

Η εμπειρία συμπληρώνεται από οκτώ μπαρ και μία κάβα με σπάνια κρασιά, την ώρα που το La Salle des cartes δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να ηρεμήσουν παίζοντας τάβλι ή πόκερ.

La Salle des cartes
Παράλληλα, υπάρχει χώρος για όποιον θέλει να απολαύσει μια κλασική ταινία, ενώ οι λάτρεις της ανάγνωσης μπορούν να ηρεμήσουν στην πολυτελή βιβλιοθήκη.

La Bibliothèque
Επιπλέον, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σπα, κουρείο και γυμναστήριο, που ξεχωρίζουν για την κομψότητά τους.

Το κουρείο στο Orient Express Corinthian
Το γυμναστήριο στο Orient Express Corinthian
Κορυφαία εξυπηρέτηση των 110 επιβατών από τα 170 μέλη του πληρώματος

Η εμπειρία του ταξιδιού με το Orient Express Corinthian κορυφώνεται από την εξυπηρέτηση κορυφαίου επιπέδου που υπόσχονται τα 170 μέλη του πληρώματος του ιστιοφόρου για μόλις 110 επιβάτες.

Πισίνα με θέα τη θάλασσα
Παράλληλα, η Express Sailing Yachts υπόσχεται να προσφέρει στάσεις που απέχουν πολύ από τις κλασικές διαδρομές, με το «μενού» να περιλαμβάνει μυστικές παραλίες και μέρη που έχουν πρόσβαση μόνον οι μυημένοι.

Ενδιαφέρουσες αποδράσεις από το Orient Express Corinthian
*Φωτογραφίες: Sailing yachts.orient-express

