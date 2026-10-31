Tο μεγαλύτερο φορτηγό στον κόσμο έχει 4.600 ίππους και ζυγίζει 810 τόνους - iefimerida.gr

Το BelAZ 75710 είναι ένα πραγματικό θηρίο, με δύο τεράστιους κινητήρες diesel, μήκος μεγαλύτερο από 20 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου που φτάνει τους 450 τόνους.

Στον κόσμο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων υπάρχουν κατασκευές που ξεπερνούν κάθε φαντασία, τόσο σε επίπεδο διαστάσεων όσο και τεχνικών χαρακτηριστικών.

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