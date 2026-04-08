Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο, που χτίστηκε για να τροφοδοτεί 3,3 εκατομμύρια σπίτια, μόλις «πάτησε τον διακόπτη» - iefimerida.gr

Το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο του πλανήτη πέτυχε έναν πολύ σημαντικό στόχο. Στις 26 Μαρτίου, η εταιρεία Ørsted κατάφερε να τραβήξει το πρώτο καλώδιο μεταφοράς ρεύματος από τον βυθό της Βόρειας Θάλασσας μέχρι την ακτή της Μεγάλης Βρετανίας.

Αυτή είναι η πρώτη φυσική σύνδεση του πάρκου με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το έργο, ισχύος 2,9 gigawatt, έχει σχεδιαστεί για να δίνει ρεύμα σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια βρετανικά σπίτια και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέχρι το τέλος του 2027.

