Πώς θα περνούν για τους επιβάτες οι 22 ώρες μέσα στο αεροπλάνο στη μεγαλύτερη πτήση του κόσμου -Το σχέδιο της Quantas - iefimerida.gr

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas ετοιμάζεται να λανσάρει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές πτήσεις στον κόσμο, που θα συνδέει το Σίδνεϊ με το Λονδίνο χωρίς ενδιάμεση στάση.

Η διαδρομή εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 με ένα θηριωδες Airbus 350 - 1000ULR.

Σήμερα, το ταξίδι μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου διαρκεί συνήθως 24 έως 25 ώρες.

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H απευθείας πτήση θα διαρκεί μεταξύ 19 και 21 ωρών, μειώνοντας τον χρόνο κατά περίπου τέσσερις ώρες σε σύγκριση με τα τρέχοντα δρομολόγια με ενδιάμεση στάση, όπως, π.χ., στη Σιγκαπούρη.



Πώς θα είναι το μεγαλύτερο αεροπορικό ταξίδι του κόσμου

Σύμφωνα με την Qantas, περίπου το ένα τέταρτο των απευθείας πτήσεων θα εκτελούνται σε πολικές διαδρομές πάνω από την Αρκτική, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Το δρομολόγιο θα εκτελείται με ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR, σχεδιασμένα για εκτεταμένες αποστολές αντοχής έως και 22 ωρών.

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Κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να μεταφέρει 238 επιβάτες και θα προσφέρει μία εμπειρία πτήσης, σχεδιασμένη να κάνει πιο εύκολο με το πολύωρο ταξίδι.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις εξαιρετικά μεγάλες πτήσεις της με A350, που περιλαμβάνουν χώρους ευεξίας, κιρκάδιο φωτισμό και χρονομετρημένα γεύματα.

Χρονομετρημένα γεύματα και προσαρμοσμένος φωτισμός για ύπνο

Για να αντιμετωπίσει τη σωματική καταπόνηση μιας σχεδόν ολόκληρης ημέρας στον αέρα, η Qantas έχει αφιερώσει χρόνια συνεργαζόμενη με επιστήμονες ύπνου, ειδικούς διατροφής και ερευνητές υγείας.

Ο καθηγητής Peter Cistulli, ειδικός στην ιατρική ύπνου στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η διέλευση από επτά έως εννέα ζώνες ώρας προς το Λονδίνο - και έως 16 στις διαδρομές της Νέας Υόρκης - δημιουργεί μια σημαντική βιολογική πρόκληση.

Τα πειράματα έδειξαν ότι ο προσεκτικός χρόνος γευμάτων - συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της άμεσης εστίασης μετά την απογείωση - και ο προσαρμοσμένος φωτισμός που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί ένα «προστατευμένο παράθυρο ύπνου», βελτίωσαν σημαντικά την εγρήγορση των επιβατών σε σύγκριση με τις τυπικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

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«Ζώνη ευεξίας» στο αεροσκάφος

Ο βιομηχανικός σχεδιαστής David Caon, ο οποίος εργάστηκε στην ιδέα της καμπίνας, προσέγγισε το έργο ως μια πρόκληση υγείας και επιστήμης και όχι καθαρά από αισθητική άποψη.

Μεταξύ των πρώτων ιδεών που εξετάστηκαν - αλλά δεν υιοθετήθηκαν - ήταν τα ποδήλατα γυμναστικής και τα στρώματα γιόγκα.

Αντ' αυτού, η Qantas συμπεριέλαβε μια ειδική ζώνη ευεξίας σχεδιασμένη για διατάσεις και κίνηση, με απαλό, διάχυτο φωτισμό που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός χαλαρωτικού περιβάλλοντος, σαν να βρίσκεται κανείς δίπλα σε μια πισίνα.

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Project Sunrise -Ανατολή και Δύση με τον φωτισμό της καμπίνας

Το Project Sunrise αντιπροσωπεύει μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αεροσκάφη για τον σχεδιασμό καμπίνας, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των επιβατών.

Στην καμπίνα του Airbus A350-1000ULR , ο φωτισμός θα προσομοιώνει την ανατολή και τη δύση του ηλίου, κινούμενος σταδιακά μέσα στο αεροσκάφος από μπροστά προς τα πίσω.

Μάλιστα, το σύστημα περιλαμβάνει 14 προγραμματισμένα σενάρια φωτισμού εμπνευσμένα από αυστραλιανά τοπία.

Το έργο πήρε το όνομά του από τις πτήσεις «Double Sunrise» της αεροπορικής εταιρείας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες ήταν τόσο μεγάλες που οι επιβάτες και το πλήρωμα έβλεπαν δύο ανατολές κατά τη διάρκεια ενός μόνο ταξιδιού.

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Η διάταξη της καμπίνας στην business και την οικονομική θέση

Στην οικονομική θέση, η κλίση των καθισμάτων θα είναι γενικά 84 cm, με ορισμένες σειρές ελαφρώς πιο σφιχτές στα 81 cm, κάτι που ανακοινώνεται σαφώς κατά την κράτηση.

Ένα premium τμήμα οικονομικής θέσης θα προσφέρει 86 cm χώρο για τα πόδια.

Οι σουίτες πρώτης θέσης στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους θα περιλαμβάνουν κλειστά καθίσματα με πλήρως επίπεδα κρεβάτια.

Οι προσδοκίες τιμολόγησης

Η Qantas εκτιμά ότι οι επιβάτες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περίπου 20% περισσότερο σε σύγκριση με πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Μάλιστα, η εταιρεία αναμένει ότι η απευθείας πτήση θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας ετησίως στα κέρδη της.

Επιπλέον, μετά την έναρξη της διαδρομής Σίδνεϊ-Λονδίνο, η Qantas σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει απευθείας πτήσεις από το Σίδνεϊ προς τη Νέα Υόρκη.

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Ωστόσο, επιβάτες που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters δήλωσαν ότι ενώ η εξοικονόμηση χρόνου είναι ελκυστική, η άνεση και η τιμή θα παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες για ένα ταξίδι που διαρκεί σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα.