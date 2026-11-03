To μεγάλο φιάσκο της Ευρώπης -Στον αέρα επενδύσεις 20 δισ. ευρώ, κλείνουν εργοστάσια - iefimerida.gr

Παρά το γεγονός ότι ολοένα περισσότερες εταιρείες και χώρες επενδύουν σημαντικά στην ηλεκτροκίνηση, ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη φαίνετιαι πως βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχει θέσει η Ευρώπη, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγική της αυτονομία και να περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες, προώθόντας και υποστηρίζοντας σημαντικές επενδύσεις σε εργοστάσια μπαταριών, με τις κυβερνήσεις να προσφέρουν κίνητρα και να διευκολύνουν την εγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.﻿

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