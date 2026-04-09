Δείτε φωτογραφίες: Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Τελετή του Νιπτήρος, στον Πανάγιο Τάφο - iefimerida.gr

Καθώς ήρθησαν μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν οι περιορισμοί στους Αγίους Τόπους, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί τιμούν τη Μεγάλη Εβδομάδα τα Πάθη του Ιησού.



Με επίκεντρο τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τελετή του Νιπτήρος εντός του Ναού της Αναστάσεως, σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ έπλυνε τα πόδια δώδεκα ιερέων, ως αναπαράσταση της πράξης του Κυρίου κατά τον Μυστικό Δείπνο, όταν εκείνος έπλυνε τα πόδια των δώδεκα Μαθητών Του.

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Τελετή του Νιπτήρος στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, Ιερουσαλήμ, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (AP Photo/Mahmoud Illean)

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος πλένει τα πόδια 12 ιερέων στην Τελετή του Νιπτήρος, στον Πανάγιο Τάφο, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (AP Photo/Mahmoud Illean)

Η Τελετή του Νιπτήρος, μία από τις πιο συγκλονιστικές και συμβολικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στα Ιεροσόλυμα, επί αιώνες λάμβανε χώρα στην αυλή του Ναού της Αναστάσεως, προσελκύοντας χιλιάδες πιστούς.

Φέτος, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας, η ηγεσία του Πατριαρχείου αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί εντός του Ναού. Η αλλαγή αυτή, αν και περιόρισε τον αριθμό των παρευρισκόμενων, ενέτεινε την κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Άνοιξαν, αλλά είναι άδειοι οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ

Η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν, ανακοίνωσε χθες το άνοιγμα των Αγίων Τόπων για τους πιστούς από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, προκειμένου να γιορτάσουν το Πάσχα.

Οι Άγιοι Τόποι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους.

Ωστόσο, παρά την άρση των περιορισμών, ελάχιστοι είναι οι πιστοί στα προσκυνήματα, που άλλοτε πλημμύριζαν από προσκυνητές.

Υπερορθόδοξοι Εβραίοι προσεύχονται στο Τείχος των Δακρύων, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (AP Photo/Mahmoud Illean)