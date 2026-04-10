Στενά του Ορμούζ: Με το Ιράν και την Κίνα συνδέονται τα περισσότερα πλοία που επετράπη η διέλευση - iefimerida.gr

Τα περισσότερα πλοία που πέρασαν στα στενά του Ορμούζ εχθές Πέμπτη συνδέονταν με το Ιράν, δείχνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης.

Παρά τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περιλαμβάνει το άνοιγμα του κρίσιμου αυτού περάσματος, αρκετά πλοία φαίνεται πως ακόμα αναβάλλουν τον απόπλου, όπως προκύπτει από στοιχεία αλλά και ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων, κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.

Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

