Στενά του Ορμούζ: Με το Ιράν και την Κίνα συνδέονται τα περισσότερα πλοία που επετράπη η διέλευση - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Με το Ιράν και την Κίνα συνδέονται τα περισσότερα πλοία που επετράπη η διέλευση

Τάνκερ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, που ελέγχει το Ιράν / Φωτογραφία: AP / Altaf Qadri
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα περισσότερα πλοία που πέρασαν στα στενά του Ορμούζ εχθές Πέμπτη συνδέονταν με το Ιράν, δείχνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης.

Παρά τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περιλαμβάνει το άνοιγμα του κρίσιμου αυτού περάσματος, αρκετά πλοία φαίνεται πως ακόμα αναβάλλουν τον απόπλου, όπως προκύπτει από στοιχεία αλλά και ναυτιλιακές πηγές.

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων, κι ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ιρανικά ύδατα το τελευταίο 24ωρο, επί τη βάσει ξεχωριστής ανάλυσης δεδομένων από τις πλατφόρμες πληροφοριών Kpler και Lloyd’s List.

Τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένου κι ενός πλοίου φορτωμένου με μεταλλεύματα σιδήρου που είχε προορισμό την Κίνα, πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

