Ιερουσαλήμ: Στις 13:00 η τελετή του Αγίου Φωτός -Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πότε αναμένεται η άφιξη στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Στο Ισραήλ βρίσκεται από τις 9 το πρωί η Ελληνική αντιπροσωπεία για την τελετή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ.

Στους Αγίους Τόπους τα μέτρα είναι δρακόντεια.

Ο στρατός επιβλέπει όσους έχουν πρόσβαση στον χώρο καθώς επιτρέπεται μόνο με διαπίστευση ή βραχιολάκι και ελέγχουν τους πάντες για λόγους ασφαλείας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς πήγε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται ο Ναός της Αναστάσεως, για την τελετή της Αφής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πότε αναμένεται η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Συγκεκριμένα το 'Αγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το 'Αγιο Φως.

Η πτήση, αν όλα κυλήσουν βάσει προγράμματος, αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας περίπου στις 18:30 και από εκεί το Άγιο Φως θα μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα.



Οι πτήσεις μεταφοράς του Αγίου Φωτός

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN το Άγιο Φως

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.