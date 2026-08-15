Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια -Αναφορές για τραυματίες και lockdown στην πανεπιστημιούπολη [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Virginia State University, στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι και να τεθεί το ίδρυμα σε lockdown.

Σύμφωνα με το WTVR, επικαλούμενο την Αστυνομία της κομητείας Chesterfield, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στα Quad Annexes. Οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

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Πολλά άτομα δέχθηκαν πυρά, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τραυματισμούς δεν φαίνεται να είναι απειλητικός για τη ζωή. Υπάρχουν και αναφορές για έναν σοβαρά τραυματία και άλλους 4 ελαφρύτερα τραυματισμένους.

To πανεπιστήμιο τέθηκε σε Lockdown το οποίο στη συνέχεια ήρθη ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια

«Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να αποφεύγει την περιοχή και να ακολουθεί όλες τις οδηγίες των αρχών επιβολής του νόμου», ανέφερε η διοίκηση του πανεπιστημίου σε ανακοίνωσή της.

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Η αστυνομία και το πανεπιστήμιο διερευνούν το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών.

Το πανεπιστήμιο είχε υποδεχθεί μόλις το βράδυ της Παρασκευής περίπου 1.500 πρωτοετείς φοιτητές σε εκδήλωση, στην οποία μίλησε ο πρώην MVP του NFL, Cam Newton. Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα.