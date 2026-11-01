Κύμα διαδηλώσεων σε Γαλλία και Γερμανία: Βίαια επεισόδια, φλεγόμενα οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις [εικόνες και βίντεο] - iefimerida.gr

Κλίμα έντονης αναταραχής επικρατεί στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται αντιμέτωπες με μαζικές κινητοποιήσεις και σοβαρά επεισόδια.

Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, σε διάφορες πόλεις, βγήκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης, με τις συγκρούσεις με την Αστυνομία να οδηγούν σε εκατοντάδες συλλήψεις.

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Την ίδια ώρα, στη Φρανκφούρτη, η ειρηνική διαδήλωση της λεγόμενης «Gen Z» επισκιάστηκε από βίαια επεισόδια, επιθέσεις κατά αστυνομικών και λεηλασίες καταστημάτων.

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, 422 συλλήψεις



Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην «3η Πράξη» μιας κινητοποίησης κοινωνικής οργής για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

Διαδηλωτής σπάει πέτρες σε μικρότερα κομμάτια, εν μέσω συγκρούσεων με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την εκπαίδευση, στο Παρίσι της Γαλλίας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 / Φωτογραφία: AP/Emma Da Silva

«Οι δυνάμεις (ασφαλείας) έδειξαν πράγματι τη στιβαρότητά τους», «οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας κρατούν γερά και προστάτευσαν τα κέντρα των πόλεων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, σημειώνοντας ότι υπήρξε «μεγάλη ένταση» και «πρωτοφανής βία», συμπεριλαμβανομένης μιας «απόπειρας δολοφονίας» κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

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Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός, άκρα Δεξιά) και Μπρουνό Ρεταγιό (Οι Ρεπουμπλικανοί, Δεξιά) κατήγγειλαν σήμερα μια «απαράδεκτη» ενέργεια, μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που δείχνουν μια βόμβα μολότοφ να πέφτει σε ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης στο τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι.

Αστυνομικός χτυπά διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, στο Παρίσι, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 / Φωτογραφία: AP/Aurelien Morissard

Συνολικά 422 άτομα είχαν συλληφθεί έως τις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο Λοράν Νουνιές, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας του Χάλοουιν.

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Αλλά «περιμένουμε αποφασιστικά αυτούς που θα ήθελαν να επιτεθούν απόψε. Και για να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, τους περιμένουμε αποφασιστικά, πολύ δυναμικά», είπε.

Οι γαλλικές Αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» ή «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές Αρχές.



Γερμανία: Επεισόδια στη Φρανκφούρτη μετά το τέλος της διαδήλωσης της «Gen Z»



Εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο της Φρανκφούρτης ακολούθησαν τη διαδήλωση της «Gen Z» που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα χθες, Σάββατο, στην πόλη. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε σε αστυνομικούς, ενώ λεηλάτησε εμπορικά καταστήματα. Η Αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές.

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Στη διαδήλωση της Φρανκφούρτης, η οποία εξελίχθηκε ειρηνικά, συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα. Μετά το τέλος της ωστόσο, περίπου 100 άτομα κατευθύνθηκαν στον κεντρικό εμπορικό δρόμο Zeil, όπου έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων χρησιμοποιώντας πινακίδες κυκλοφορίας και λεηλάτησαν κατάστημα με όπλα.

Η Αστυνομία, αφού επιχείρησε χωρίς επιτυχία να διαλύσει το πλήθος με κανόνι νερού, συνέλαβε τουλάχιστον πέντε άτομα στο σημείο και κατάσχεσε δύο όπλα. Κάποιοι μάλιστα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα.

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Διαδηλωτές συμμετέχουν σε πορεία διαμαρτυρίας με σύνθημα «Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει δράση», στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 / Φωτογραφία: AP/Michael Probst

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά στα επεισόδια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, και έκανε λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία» στο περιθώριο της διαδήλωσης.

Αμβούργο: Φλεγόμενα οδοφράγματα και συγκρούσεις με την Αστυνομία

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στο Αμβούργο, μετά το τέλος της διαδήλωσης της «Gen Z regelt», στην οποία συμμετείχαν περίπου 6.700 άνθρωποι, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με βασικά αιτήματα την αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, την αύξηση των δημόσιων δαπανών και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης Μερτς.

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Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της πορείας, ομάδες κουκουλοφόρων έστησαν και πυρπόλησαν οδοφράγματα κοντά στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων, προκαλώντας παράλληλα καταστροφές σε εργοτάξια.

Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών, ενώ ακούστηκε και το σύνθημα: «Μισούμε αυτό το κράτος και την Αστυνομία».

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Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν με κανόνια νερού και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να περιορίσουν τα επεισόδια και να διαχωρίσουν τους ταραξίες από τους ειρηνικούς διαδηλωτές.