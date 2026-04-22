Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων από τη Lufthansa: 20.000 λιγότερα δρομολόγια έως τον Οκτώβριο λόγω του κόστους των καυσίμων - iefimerida.gr

Σε σαρωτικές αλλαγές στο πτητικό της πρόγραμμα προχωρά η Lufthansa, ανακοινώνοντας την ακύρωση 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Lufthansa ακυρώνει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, λόγω εκτόξευσης τιμών κηροζίνης και απεργιών πιλότων. Επισπεύδει επίσης το λουκέτο στην CityLine, μειώνοντας σημαντικά τη δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές γραμμές.

Οι ακυρώσεις στοχεύουν στην εξοικονόμηση 40.000 τόνων κηροζίνης και τη μείωση μη κερδοφόρων δρομολογίων. Το πτητικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται με έμφαση σε έξι βασικούς κόμβους, διατηρώντας την πρόσβαση των επιβατών στο διεθνές δίκτυο.

Ήδη ακυρώνονται περίπου 120 πτήσεις ημερησίως έως τον Μάιο, επηρεάζοντας συγκεκριμένες γραμμές και επιβάτες. Παλαιότερα αεροσκάφη CityLine καθηλώθηκαν, ενώ προσωπικό τίθεται προσωρινά εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση.

Η ένωση πιλότων αμφισβητεί τους γεωπολιτικούς λόγους των περικοπών, εκφράζοντας ανησυχία για την επιθετική πολιτική της εταιρείας. Η Lufthansa επανεξετάζει τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του δικτύου της, αντιμετωπίζοντας πίεση από την αστάθεια.

Η απόφαση της Lufthansa συνδέεται άμεσα με την εκτόξευση των τιμών της κηροζίνης, οι οποίες, όπως αναφέρει η εταιρεία, έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, αλλά και με τις επιπτώσεις των πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων των πιλότων﻿.

Παράλληλα, ο όμιλος επέσπευσε το λουκέτο στη θυγατρική περιφερειακών πτήσεων Lufthansa CityLine, κίνηση που οδηγεί σε σημαντική μείωση της δραστηριότητας στις ευρωπαϊκές γραμμές.

Εξοικονόμηση καυσίμων και αναδιάρθρωση δικτύου της Lufthansa

Σύμφωνα με τη Lufthansa, οι ακυρώσεις θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης, μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των «μη κερδοφόρων» δρομολογίων μικρών αποστάσεων.

Το πτητικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται με επίκεντρο έξι βασικούς κόμβους: Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη, με στόχο, όπως τονίζεται, να διατηρηθεί η πρόσβαση των επιβατών στο διεθνές δίκτυο.

Άμεσες επιπτώσεις – καθημερινές ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων

Οι πρώτες περικοπές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με περίπου 120 πτήσεις ημερησίως να ακυρώνονται έως τα τέλη Μαΐου. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί, ενώ ορισμένα δρομολόγια αναστέλλονται πλήρως ή μεταφέρονται σε άλλα αεροδρόμια.

Μεταξύ των γραμμών που επηρεάζονται είναι συνδέσεις από τη Φρανκφούρτη προς πόλεις της Πολωνίας και της Νορβηγίας, ενώ συνολικά δέκα διαδρομές εντός του ομίλου ανακατευθύνονται μέσω άλλων κόμβων.

Ταυτόχρονα, τα παλαιότερα αεροσκάφη τύπου Canadair CRJ της CityLine έχουν ήδη καθηλωθεί, ενώ –σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση που επικαλούνται γερμανικά μέσα– το προσωπικό σε μεγάλο βαθμό τίθεται προσωρινά εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Αντιδράσεις από τους πιλότους - Αμφισβητούνται τα επιχειρήματα

Η απόφαση της Lufthansa έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την ένωση πιλότων Vereinigung Cockpit, η οποία αμφισβητεί την επίκληση γεωπολιτικών λόγων.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Αντρέας Πινέιρο, δήλωσε ότι «οι γεωπολιτικοί λόγοι που προβάλλονται δεν είναι πειστικοί, καθώς κανένας ανταγωνιστής δεν αποσύρει αντίστοιχο όγκο χωρητικότητας από την αγορά».

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της επιθετικής πολιτικής περικοπών, ιδιαίτερα εν μέσω συνεχιζόμενων εργασιακών εντάσεων.

Αναθεώρηση στρατηγικής εν μέσω αβεβαιότητας

Η Lufthansa προχωρά ήδη σε επανεξέταση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του δικτύου της, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Παρά τις περικοπές, η εταιρεία εκτιμά ότι για το καλοκαίρι θα υπάρξει «σε γενικές γραμμές σταθερή τροφοδοσία καυσίμων», αν και η ευρύτερη ενεργειακή κρίση συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα.

Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την πίεση που ασκεί η γεωπολιτική αστάθεια στον κλάδο των αερομεταφορών, με τις αεροπορικές εταιρείες να αναγκάζονται να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και μειωμένης προβλεψιμότητας.