Τενεσί: Μαύρη αρκούδα εντοπίστηκε στην αγορά πόλης να...«επιθεωρεί» τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση - iefimerida.gr

Μια μαύρη αρκούδα εντοπίστηκε να περιφέρεται τυχαία στην αγορά μιας πόλης του Τενεσί.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το ζώο να πλησιάζει μερικά μέτρα από παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς περιεργαζόταν τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Ο Ντέιβιντ Ρόλαντ είπε ότι άρχισε να τραβάει βίντεο όταν είδε την αρκούδα να τρώει από ένα κυπελλάκι παγωτό και να προσπαθεί να μπει σε έναν κάδο σκουπιδιών.

«Σε κάποιο σημείο, η αρκούδα πέρασε σε απόσταση πέντε ποδιών από μένα», είπε ο Ρόλαντ στο Storyful.

Παρά την παρουσία της, οι πελάτες δεν φάνηκαν να ενοχλούνται και συνέχισαν τις αγορές τους κανονικά, ενώ η αρκούδα περιεργαζόταν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Εκτιμάται ότι περίπου 1.500 μαύρες αρκούδες ζουν στο Εθνικό Πάρκο Great Smoky Mountains, δίπλα στο Γκάτλινμπουργκ.

Το Γκάτλινμπουργκ είναι μια μικρή ορεινή πόλη-θέρετρο που αποτελεί δημοφιλή προορισμό, καθώς βρίσκεται στα σύνορα του Εθνικού Πάρκου Γκρέιτ Σμόκι Μάουντενς.