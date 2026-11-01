«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!» -Συγκλονιστικό ηχητικό λίγο πριν από τη συντριβή του λίαρ τζετ στη Φλόριντα με τους 9 νεκρούς - iefimerida.gr

Ηχητικό ντοκούμεντο από την στιγμή που το αεροσκάφος Lear jet 60 αντιμετωπίζει πρόβλημα προτού καταλήξει στην σοκαριστική συντριβή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα φέρεται να καταγράφει την εποκοινωνία του πιλοτηρίου με πύργο ελέγχου.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Φλόριντα, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, μεταφέροντας εννέα ανθρώπους. Το αεροσκάφος κατέπεσε, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη.

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Το ηχητικό ντοκουμέντο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, φέρεται να αποτελεί καταγραφή της συνομιλίας πύργου ελέγχου με την συγκυβερνήτη ή κυβερνήτη του αεροσκάφους. Το CNN φέρεται να επιβεβαιώνει ότι η συνομιλία αυτή έλαβε χώρα μεταξύ του πιλοτηρίου και του πύργου ελέγχου.

Η γυναίκα φέρεται να κάνει λόγο στην αρχή για «πάγο» και ελαφριές αναταράξεις ζητώντας από τον πύργο ελέγχου εναλλακτική διαδρομή, ενώ επισημαίνει ότι το αεροσκάφος χάνει σταδιακά ύψος.

Στην συνέχεια, σημάνει συναγερμό για απότομη απώλεια ύψους και αναφέρει χαρακτηριστικά «May day, may day», ο όρος που αναφέρουν οι πιλότοι όταν το αεροσκάφος αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο.

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Η γυναίκα αναφέρει «θα συντριβούμε στο έδαφος», «θα συντριβούμε» και στη συνέχεια κόβεται η επικοινωνία.

Σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο κατέγραψε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το δικινητήριο αεροσκάφος έχασε περίπου 32.000 πόδια ύψους μέσα σε ένα λεπτό, προτού συντριβεί κοντά στη διασταύρωση South Military Trail και Marilyn Drive, στην περιοχή Greenacres.

Στο σημείο δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από τον δρόμο, ενώ η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που έριξε ακόμη και καλώδια ηλεκτροδότησης.

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Η ανακοίνωση της FAA και οι εννέα επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό το τις Μπαχάμες, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Ένα Learjet 60 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Cresthaven της Φλόριντα, περίπου στις 12:50 τοπική ώρα, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Εννέα άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος», ανέφερε η FAA.

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Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση

Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος καταλήγει στο έδαφος και ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό κρότο, που έκανε το έδαφος να τρέμει. Ένας άνθρωπος ανέφερε ότι ένιωσε σαν να «σηκώθηκε από το έδαφος», ενώ άλλος παρομοίασε τον ήχο της πρόσκρουσης με πύραυλο.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά σε επιχειρήσεις και κατοικίες τύπου τροχόσπιτου. Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, μέχρι νεωτέρας.