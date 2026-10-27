Το «maxxing» η λέξη της χρονιάς για το 2026 -Τι σημαίνει και πώς τη χρησιμοποιούν οι νέοι - iefimerida.gr

Οι Αμερικανοί έχουν υιοθετήσει πλήρως τον όρο «maxxing», αναδεικνύοντάς τον σε «Λέξη της Χρονιάς» για το 2026, σύμφωνα με το Dictionary.com.



Ο όρος, που αποτελεί συντομογραφία της λέξης «maximising» (μεγιστοποίηση), «μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνος του είτε ως κατάληξη σε οποιαδήποτε άλλη λέξη, υποδηλώνοντας ότι κάποιος κάνει κάτι στον μέγιστο δυνατό βαθμό ή το βελτιστοποιεί όσο περισσότερο γίνεται», ανέφερε το Dictionary.com σε σχετική ανακοίνωση.



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Πρόκειται για μια σημαντική στροφή σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, όταν ο ιστότοπος -μετά από ανάλυση των τάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των ειδήσεων και των δεδομένων αναζητήσεων στις ΗΠΑ- είχε επιλέξει τη λέξη «demure» (σεμνός/συγκρατημένος) ως Λέξη της Χρονιάς. Πέρυσι, η επιλογή ήταν το «67».

«Το "maxxing" αποτελεί τη γλωσσική έκφραση μιας κουλτούρας που εστιάζει όλο και περισσότερο στο να αντλεί το μέγιστο δυνατό από τα πάντα», δήλωσε ο Στιβ Τζόνσον, διευθυντής λεξικογραφίας στον Dictionary Media Group. Σύμφωνα με το Dictionary.com, η χρήση του όρου «maxxing» στα ψηφιακά μέσα τον Αύγουστο του 2026 ήταν σχεδόν 19 φορές συχνότερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο ανά μήνα για το 2025. Ο ιστότοπος εξέτασε επίσης λέξεις όπως «affordability» (προσιτό κόστος), «data centre» (κέντρο δεδομένων), «odyssey» (οδύσσεια) και τη συντομευμένη μορφή της λέξης «uncle» (θείος) -δηλαδή «unc»- ως πιθανές λέξεις της χρονιάς.

Πώς χρησιμοποιούν οι νέοι τη λέξη maxxing

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί εκπρόσωποι της Γενιάς Z και νεότεροι -άτομα δηλαδή κάτω των 30 ετών- δημοσιεύουν συχνά περιεχόμενο σχετικά με τις προσπάθειές τους για «maxxing», με στόχο να επιτύχουν στον απόλυτο βαθμό κάτι. Influencers που ασχολούνται με τη φυσική κατάσταση και την ευεξία κάνουν λόγο για «proteinmaxxing» (μέγιστη πρόσληψη πρωτεΐνης) και «fibermaxxing» (μέγιστη πρόσληψη φυτικών ινών). Όσοι, πάλι, δίνουν έμφαση στη βελτίωση των συνηθειών ύπνου τους, αναφέρουν ότι επιδίδονται σε «sleepmaxxing».

Ο influencer Clavicular έχει αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους καταγράφοντας την ακραία προσπάθειά του για «looksmaxxing»-προσπαθεί δηλαδή να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που δίνουν έμφαση στη γραμμή του σαγονιού, τα μάτια και τη σωματική διάπλαση. «Ό,τι κι αν κάνουμε, θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα», σημειώνει ο Τζόνσον. «Ωστόσο, οι ποικίλες χρήσεις του όρου αποκαλύπτουν και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτή την παρόρμηση. Κάποιοι την υιοθετούν, άλλοι υπερβάλλουν για να προκαλέσουν γέλιο, ενώ ορισμένοι την ανατρέπουν πλήρως, χρησιμοποιώντας τον όρο για να περιγράψουν την απομάκρυνση από το αδιάκοπο κυνήγι του "περισσότερου"».



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Όπως σημειώνει πάντως το BBC, o όρος αλλά και η σχετική ιδέα κυκλοφορούσαν εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν αρχίσει ο Clavicular να δημοσιεύει τα βίντεό του. Για παράδειγμα, στο τραγούδι των τίτλων αρχής της τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 1990 «The Fresh Prince of Bel-Air», ο Γουίλ Σμιθ ραπάρει: «Chillin' out, maxin', relaxin' all cool». «Δυστυχώς, μέχρι να καταγραφεί μια λέξη στο λεξικό, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι έχει ήδη διαδοθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», λέει η εκπαιδευτικός Λόρεν Σέλα. Η Σέλα, δημιουργός περιεχομένου γνωστή για τα viral μαθήματα ιστορίας της που απευθύνονται στη Gen Z, αναφέρει ότι η ίδια και οι μαθητές της χρησιμοποιούν εδώ και καιρό τον όρο «maxxing» ως κατάληξη. «Στην πραγματικότητα, με τον δικό τους τρόπο, επαναπροσδιορίζουν τη γραμματική, κάτι που βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον», λέει η ίδια.



Σύμφωνα με την Σέλα, το «maxxing» δίνει στους μαθητές την άδεια να «βελτιστοποιούν τις ενέργειές τους για την επίτευξη ενός στόχου» ή να κάνουν κάτι που άλλοι ίσως θεωρούσαν «cringe» (αμήχανο/ντροπιαστικό), επιτρέποντάς τους παράλληλα να το αποδεχτούν και να το υιοθετήσουν πλήρως. «Είναι ένας διασκεδαστικός και ακίνδυνος τρόπος με τον οποίο τα παιδιά εκφράζονται και μοιράζονται τους διάφορους στόχους που έχουν θέσει», εξηγεί.



Η γλωσσολόγος Βανέσα Κροφτ η οποία διδάσκει Αγγλικά, επισημαίνει ότι το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα κάνουν τη γλώσσα να εξελίσσεται με «ταχύτητα φωτός» — πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνέβαινε παλαιότερα με το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Όσο γρήγορα προστίθενται νέοι όροι στο λεξιλόγιο, το ίδιο γρήγορα μπορεί να πάψουν να είναι στη μόδα. «Τη στιγμή που οι millennials, η Gen X ή η Gen Y αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, η Gen Z και η Gen Alpha έχουν ήδη σταματήσει να τους χρησιμοποιούν», λέει η ίδια. Αν και η ίδια και οι μαθητές της (που βρίσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το «maxxing», πλέον το κάνουν «σχεδόν ειρωνικά», καταλήγει.