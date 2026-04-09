Το δακρύβρεχτο συγγνώμη της «βασίλισσας της κεταμίνης» για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι -Ποια είναι η Τζάσβιν Σάγκα - iefimerida.gr



Η ντίλερ ναρκωτικών Τζάσβιν Σάνγκα καταδικάστηκε χθες σε 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης, τον Οκτώβριο του 2023.

Η 42χρονη διαβόητη της «βασίλισσας της κεταμίνης» εμφανίστηκε στο δικαστήριο με την καφέ στολή της φυλακής και απευθύνθηκε στους γονείς και τους συγγενείς του αγαπημένου «Τσάντλερ» από τα Φιλαράκια, με δάκρυα στα μάτια.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Μόρισον, με τον σύζυγό της Κιθ Μόρισον μπαίνουν στο δικαστήριο, για την ανακοίνωση της ποινής της Τζάσβιν Σάνγκα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, Λος Άντζελες. (AP Photo/Damian Dovarganes)

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου. Δεν ήταν λάθη, ήταν φρικτές επιλογές», είπε η Σάνγκα στην κατάμεστη αίθουσα. «Λυπάμαι πολύ που είχα εμπλοκή σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα» δήλωσε.

Επίσης, η Σάνγκα παραδέχτηκε ότι το εμπόριο ναρκωτικών της είχε «καταστρέψει τις ζωές ανθρώπων και των οικογενειών και των φίλων τους».

Η 42χρονη διαβόητη της «βασίλισσας της κεταμίνης», Τζάσβιν Σάνγκα - Instagram

Η 42χρονη έμπορος ναρκωτικών με το πολυτελές lifestyle δήλωσε ένοχη τον Σεπτέμβριο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη με συνέπεια τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού.

Κανόνιζε τις δουλειές της ακόμα και μέσα από την φυλακή, κατά τη διάρκεια της δίκης

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τη Σάνγκα ως μια «θρασύδειλη» έμπορο ναρκωτικών που «είχε βάλει στο μυαλό της να διακινεί ναρκωτικά για φήμη και προσωπική ικανοποίηση».

Μάλιστα, η 42χρονη καυχιόταν για τις διασυνδέσεις της στο Χόλιγουντ και ισχυρίστηκε ότι είχε «όλο το κόκκινο χαλί» στη λίστα επαφών της.

Ωστόσο, παρά την δακρύβρεχτη συγγνώμη που ζήτησε στο δικαστήριο οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Σάνγκα συνέχιζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της ακόμα και μέσα από την φυλακή.

Μάρτυρες την είχαν ακούσει να τηλεφωνεί για να συζητήσει συμφωνίες για βιβλία και εμπορικά σήματα, εξαργυρώνοντας σε εκατομμύρια δολάρια την φήμη που απέκτησε μέσα από την δίκη για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Μαρκ Γκεράγκος, ο διάσημος δικηγόρος που την «καθάρισε»

Η Σάνγκα, από το Χόλυγουντ της Καλιφόρνια, δήλωσε ένοχη για πέντε ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες για ναρκωτικά τον Αύγουστο και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 65 ετών.

Τελικά, έλαβε μόνο 15 χρόνια χάρη στον 68χρονο δικηγόρο της, Μαρκ Γκεράγκος.

Ο συνήγορος υπεράσπισής της δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η πελάτης του θα λάμβανε μεγαλύτερη ποινή από όλους τους άλλους κατηγορούμενους μαζί, γιατί «δεν υπήρχε κανείς που να εμπόδιζε τον κ. Πέρι να κάνει αυτό που επρόκειτο να κάνει».

Ο «δικηγόρος των διασήμων» Μαρκ Γκεράγκος (Mark Geragos) και η ομάδα του, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου μετά την καταδίκη της Σάνγκα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, Λος Άντζελες. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Ο Μαρκ Γκεράγκος είναι γνωστός ως ο «δικηγόρος των διασήμων»

Από τους τελευταίους πελάτες του είναι ο Sean "Diddy" Combs οι αδελφοί Μενέντεζ, που προσπαθούν να αποφυλακιστούν.

Ο Γκεράγος έχει στο πελατολόγιο του μεγάλους σταρ όπως τον Μάικλ Τζάκσον (τον οποίον είχε εκπροσωπήσει στη δίκη του 2003, όταν κατηγορήθηκε για παιδεραστία) τον Κρις Μπράουν (τον υπερασπίστηκε μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ριάνα, για σωματική επίθεση), τη Γουινόνα Ράιντερ (όταν συνελήφθη να κλέβει ρούχα από κατάστημα), και τον Κόλιν Κάπερνινκ (τον Αμερικανό ποδοσφαιριστή που του έκανε μήνυση το NFL –όταν γονάτισε στον εθνικό ύμνο).