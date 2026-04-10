Σοκ στη Μασσαλία: «Στα 14 του δέχτηκε 15.000 ευρώ για φόνο» -Έκθεση δείχνει εκτίναξη της εγκληματικής βίας - iefimerida.gr

Μία σοκαριστική έκθεση στη Μασσαλία αποκαλύπτει ότι οργανωμένα κυκλώματα στρατολογούν ανηλίκους για εγκληματικές ενέργειες με υψηλές αμοιβές.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γάλλου Υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στη Μασσαλία, παρουσιάστηκε νέα αξιολόγηση για την εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος, βασισμένη σε έκθεση που διέρρευσε μέσω της εφημερίδας Le Figaro και συντάχθηκε από τη Sirasco (Γαλλική Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πληροφοριών και Στρατηγικής Ανάλυσης για το Οργανωμένο Έγκλημα). Το περιεχόμενο σκιαγραφεί μια ραγδαία επιδείνωση της βίας και της στρατολόγησης νεαρών δραστών.

ΥΠΕΣ Γαλλίας, Λοράν Νουνιές / Φωτογραφία: AP

Όξυνση της εγκληματικής στρατολόγησης ανηλίκων

﻿Η έκθεση καταγράφει ότι εγκληματικά δίκτυα αξιοποιούν πλέον ανηλίκους, προσφέροντάς τους μεγάλα χρηματικά ποσά για συμμετοχή σε βίαιες ενέργειες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά περί προσφοράς έως και 15.000 ευρώ σε 14χρονο για τη διάπραξη φόνου, γεγονός που καταδεικνύει την ακραία κλιμάκωση της βίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αυτής βίαιης πραγματικότητας είναι η υπόθεση ενός 14χρονου στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο οποίος φέρεται να στρατολογήθηκε το 2024 μέσω διαδικτύου για να διαπράξει εκτέλεση έναντι αμοιβής που θα έφτανε, όπως του υποσχέθηκαν, τις 50.000 ευρώ. Ο ανήλικος, σύμφωνα με την έρευνα, οργανώθηκε από έναν 23χρονο κρατούμενο που τον καθοδήγησε από τη φυλακή, δίνοντάς του εντολές για τη μεταφορά και την εκτέλεση της επίθεσης. Ο 14χρονος φέρεται να έφτασε οπλισμένος στο σημείο και να πυροβόλησε θανάσιμα έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος δεν είχε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών, προκαλώντας σοκ στις αρχές. Λίγο μετά το περιστατικό, ο ίδιος ο κρατούμενος που φέρεται να είχε οργανώσει την επίθεση κάλεσε την αστυνομία για να αποκαλύψει την τοποθεσία του ανηλίκου, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Ο ίδιος κρατούμενος είχε επικοινωνήσει τότε, μία εβδομάδα νωρίτερα με ένα 15χρονο αγόρι στο διαδίκτυο, λέγοντάς του ότι θα του πλήρωνε 2.000 ευρώ για να εκφοβίσει έναν ανταγωνιστή από μια αντίπαλη συμμορία ναρκωτικών βάζοντας φωτιά στην πόρτα του. Το αγόρι είχε αναλάβει να πυροβολήσει την πόρτα του άνδρα και να την πυρπολήσει.

Αλλά ο έφηβος εντοπίστηκε από μέλη μιας αντίπαλης συμμορίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, «τον μαχαίρωσαν 50 φορές» και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά, σκοτώνοντάς τον. Ο 14χρονος φέρεται να προσλήφθηκε μέσω διαδικτύου λίγες μέρες αργότερα για να εκδικηθεί τη δολοφονία.

Η υπόθεση, η δίκη της οποίας ξεκινά την Τρίτη, έχει χαρακτηριστεί από τον εισαγγελέα ως ενδεικτική της «άνευ προηγουμένου αγριότητας» που χαρακτηρίζει πλέον τους πολέμους των συμμοριών, όπου ακόμη και πολύ νεαροί ανήλικοι χρησιμοποιούνται ως εκτελεστές σε κύκλους εκδίκησης και οργανωμένου εγκλήματος.



Τοποθέτηση Μακρόν για τη βία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στη Μασσαλία, τονίζοντας ότι αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει δεσμευθεί για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και «μηδενική ανοχή» απέναντι στα εγκληματικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των συμμοριών απαιτεί συνδυασμό καταστολής και κοινωνικών παρεμβάσεων στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.

Τεχνολογία και οργανωμένα δίκτυα

Τα κυκλώματα εμφανίζονται να εκμεταλλεύονται νέες τεχνολογίες για στρατολόγηση, επικοινωνία και διανομή ναρκωτικών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ευελιξία. Η ψηφιακή διάσταση του εγκλήματος δυσκολεύει σημαντικά την αστυνομική παρακολούθηση.

Κοινωνικός αντίκτυπος και ανησυχία

Οι αρχές προειδοποιούν για την ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική διάβρωση, καθώς διαρκώς διαπιστώνεται η εμπλοκή σε εγκληματικά δίκτυα, νέων και ανηλίκων. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κλιμάκωση της βίας δεν αποτελεί πλέον τοπικό φαινόμενο, αλλά μία ευρύτερη ευρωπαϊκή απειλή.

Αναλυτές, ψυχολόγοι και ειδικοί σε θέματα ανήλικης παραβατικότητας ψέγουν ως τις αιτίες της, ένα πλήθος παραγόντων, όπως: την πολύωρη απουσία των γονιών από το σπίτι (αναμεσα σε άλλα και λόγω υπερεργασίας), το σχολικό περιβάλλον και την αδυναμία του να λειτουργήσει με όρους προστασίας και κοινοτιμσού, τις διαρκείς κρίσεις που οδηγούν τα νεαρά άτομα στην εύρεση εύκολων πηγών γρήγορου χρήματος, συχνά λόγω ανέχειας και την ηθική έκπτωση των δυτικών κοινωνιών στον αιώνα που διανύουμε, που δεν προνοεί και δεν προστατεύει την παιδικότητα.

«Μια ιστορική δίκη ξεκινά την Τρίτη κεκλεισμένων των θυρών: αυτή ενός ανήλικου εκτελεστή που στρατολογήθηκε μέσω διαδικτύου. Τον Οκτώβριο του 2024, στη Μασσαλία, ο 14χρονος είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου στόχου. Για να φτάσει στο σημείο, διέταξε μια υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο και σκότωσε τον οδηγό».