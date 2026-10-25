Ο Μασκ κατηγορεί την Ουκρανία πως χρησιμοποιούσε το Starlink για «επιθέσεις» με drones εναντίον της Ρωσίας - iefimerida.gr

Ο Έλον Μασκ κατηγόρησε τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ότι χρησιμοποίησαν το Starlink, σύστημα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων, για να διεξάγουν «επιθετικές» επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και να «σκοτώνουν κόσμο».

«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Starlink και τη χρησιμοποίησε για επιθετικά πλήγματα drones προκειμένου να σκοτώνει κόσμο. Το παραθυράκι έκλεισε την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της SpaceX μέσω X.

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Δεν παρέθεσε κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό του αυτόν, ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Το σύστημα Starlink, που διαχειρίζεται η SpaceX, προσφέρει εμπορικά υπηρεσίες προς πολιτική και δυνητικά αμυντική χρήση, αλλά όχι για στρατιωτικές επιθετικές επιχειρήσεις, πάντα σύμφωνα με τον κ. Μασκ. Ο επιχειρηματίας θύμισε πως το δίδυμο στρατιωτικό σύστημα, το Starshield, το διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το Starlink για την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ η υπηρεσία έχει επίσης ρόλο καίριας σημασίας για τον ανεφοδιασμό, τις επικοινωνίες και τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων διαφόρων τύπων.

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Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο διαμαρτυρόταν ότι η πρόσβαση στο σύστημα είχε γίνει πιο «αργή», ωστόσο δεν είχε αποσαφηνιστεί -μέχρι χθες- ποιος ευθυνόταν.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ωστόσο χθες μέσω Telegram ότι οι συνδέσεις στα συστήματα Starlink και Starshield αποκαταστάθηκαν «στις ταχύτητες που είχαμε πριν από τους περιορισμούς» και πλέον «οι ταχύτητες είναι αυτές που χρειάζεται να είναι».

«Να καείτε στην κόλαση»

Αυτό έχει «αληθινή σημασία» για «τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας στα μέτωπα» και για «την υπεράσπιση της Ουκρανίας» έναντι των ρωσικών αεριωθούμενων μη επανδρωμένων συστημάτων εφόρμησης, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μασκ διεμήνυσε πως το Starlink είναι απόλυτα απαραίτητο για την άμυνα της Ουκρανίας: «αν έκλεινε, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα κατέρρεε αμέσως», επισήμανε. «Αυτή δεν είναι απειλή, είναι απλή διαπίστωση της πραγματικότητας».

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Υποστήριξε ακόμη ότι η SpaceX έχει συνεισφέρει στην άμυνα της Ουκρανίας περισσότερο από «οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο».

«Τούτου λεχθέντος, δεν τρέφω τίποτε άλλο πέρα από απόλυτη περιφρόνηση για τους ηθικολογούντες πολεμοκάπηλους που πιέζουν για ατελείωτη σφαγή και δεν προσφέρουν καμία ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση. Να καείτε στην κόλαση», συμπλήρωσε.

AΠΕ-ΜΠΕ