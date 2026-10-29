Σοκάρει η μαρτυρία Ισπανού φαρμακοποιού που έφτασε πρώτος στο σημείο της σύγκρουσης: Η καμπίνα ήταν μια άμορφη μάζα από σίδερα, πτώματα - iefimerida.gr

Η Ισπανία μετρά τις πληγές της μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που άφησε πίσω της 69 νεκρούς.



Την ίδια ώρα, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε εκεί, ο φαρμακοποιός της μικρής πόλης Ούρντα, Αντόνιο Γκαρθία, περιγράφει όσα αντίκρισε, τονίζοντας: «δεν θα ευχόμουν σε κανέναν αυτό που είδα».

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Μιλώντας στην εκπομπή «Mas de umo», ο φαρμακοποιός εξήγησε ότι η κόρη του ήταν εκείνη που τον ειδοποίησε στις 9:10 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, ότι είχε γίνει μια σύγκρουση τρένων κοντά στον σταθμό της Ούρντα. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς καν να αποχαιρετήσει κανέναν, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε στο σημείο.

«Η καμπίνα του τρένου ήταν μια άμορφη μάζα από σίδερα, πτώματα και τραυματίες»



«Πάρκαρα το αυτοκίνητο και άρχισα να περπατάω. Όσο προχωρούσα, έβλεπα όλο και περισσότερους τραυματίες, με ολοένα και πιο σοβαρά τραύματα. Όταν έφτασα στο σημείο όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν η καμπίνα, λέω ‘υποτίθεται’, γιατί καμπίνα δεν υπήρχε. Ήταν μια άμορφη μάζα από σίδερα, πτώματα και ανθρώπους που χαροπάλευαν. Η εικόνα μού προκάλεσε ένα φρικτό συναίσθημα», περιέγραψε.



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Όπως είπε, προσπάθησε να καθησυχάσει τον κόσμο, νιώθοντας, ωστόσο, τεράστια αδυναμία καθώς βρισκόταν μόνος εκεί και αναρωτιόταν τι θα μπορούσε να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση.

«Επικρατούσε νεκρική σιγή»

Ο φαρμακοποιός θυμήθηκε ότι στο σημείο της τραγωδίας «επικρατούσε απόλυτη, νεκρική σιγή». «Ίσως επειδή δεν είχαν τη δύναμη να μιλήσουν, κάποιοι κουνούσαν τα χέρια τους ανάμεσα στα πτώματα άλλων ανθρώπων», είπε.



«Με συγκλόνισαν πολύ τα λόγια ενός ανθρώπου που χαροπάλευε. Παντού υπήρχαν πτώματα και ετοιμοθάνατοι, μπλεγμένοι μέσα στα σίδερα. Ένας από αυτούς αποχαιρετούσε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Τα τελευταία του λόγια ήταν ‘Ο Θεός είναι καλός’».



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Μόλις γύρισε, αντίκρισε έναν άνδρα όρθιο, με κομμένο το ένα του χέρι, να ζητάει «ήρεμα, χωρίς φωνές» ένα ασθενοφόρο.

«Το ένα βαγόνι ήταν σφηνωμένο μέσα σε ένα άλλο»

«Κατέρρευσα και έβαλα τα κλάματα. Έτρεξα αμέσως πίσω στο φαρμακείο για να πάρω ότι προμήθειες μπορούσα και, όταν επέστρεψα, οι αρμόδιες αρχές είχαν ήδη αναλάβει δράση. Μου υπέδειξαν να πάω προς μια άλλη κατεύθυνση, εκεί όπου βρισκόταν το τρένο της Iryo, και η τραγωδία δεν ήταν λιγότερο φρικτή. Εκεί είδα ένα βαγόνι σφηνωμένο μέσα σε ένα άλλο».



«Ήταν μια πραγματικά τραγική ημέρα και δεν εύχομαι σε κανέναν ούτε καν να γίνει μάρτυρας μιας τέτοιας εικόνας», πρόσθεσε.



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Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να καθησυχάσει τους τραυματίες, να τους δώσει ελπίδα και να προσπαθήσει να ανακουφίσει τον πόνο τους με φάρμακα που είχε μαζί του.



«Η υγειονομική ανταπόκριση ήταν άψογη. Έφτασαν πάρα πολλά ελικόπτερα και ασθενοφόρα και οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν αρκετά καλά», σημείωσε. Όσο για τον ίδιο, εξήγησε ότι εξακολουθεί ακόμα να προσπαθεί να διαχειριστεί το τραύμα που του άφησε η σύγκρουση των τρένων και όσα είδε όταν έφτασε εκεί.