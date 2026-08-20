Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε ιστορικό γοτθικό κάστρο στην Ιρλανδία -Χτίστηκε το 1827 και κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ - iefimerida.gr

Το εντυπωσιακό γοτθικό κάστρο Strancally, ένα ιστορικό ακίνητο του 1827, πέρασε πριν από λίγες ημέρες στα χέρια του ισχυρού άνδρα της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το κάστρο Strancally ολοκληρώθηκε το 1827 για Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν τριώροφο πέτρινο πύργο με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ, ο οποίος ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία.

Το εντυπωσιακό κτίσμα του 19ου αιώνα δεσπόζει πάνω από έναν ποταμό, στην ειδυλλιακή κομητεία Ουότερφορντ, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία.

Η οικονομική συμφωνία της αγοραπωλησίας δεν έχει καταγραφεί επίσημα στο κρατικό μητρώο ακινήτων, ωστόσο δημοσιεύματα εκτιμούν την αξία του στα 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ.

Εκπρόσωπος του Μαρκ Ζούκερμπεργκ επιβεβαίωσε την αγορά, αναφέροντας πως ο ιδρυτής της Meta και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα φροντίσουν την ιστορική κατοικία και θα περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία.

Το κτίσμα του 19ου αιώνα βρίσκεται πάνω από έναν ποταμό στην κομητεία Ουότερφορντ της νοτιοανατολικής Ιρλανδίας, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο.

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Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος απέκτησε το εντυπωσιακό κάστρο από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του, Τζιανκάρλα. Η τελευταία είναι μέλος της οικογένειας Φόρτε, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την ιδιοκτησία και διαχείριση πολυτελών ξενοδοχείων στη Βρετανία.

Η κατασκευή του Strancally ολοκληρώθηκε το 1827 για λογαριασμό ενός Άγγλου πολιτικού. Αρχιτεκτονικά, πρόκειται για έναν τριώροφο πέτρινο πύργο που προσφέρει θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Σύμφωνα με κρατικά αρχιτεκτονικά αρχεία, το κτίσμα υποβλήθηκε σε μια εκτεταμένη ανακαίνιση κατά το έτος 2003.

Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ

Η οικονομική συμφωνία δεν έχει καταχωριστεί στο κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων της Ιρλανδίας. Παρ' όλα αυτά, η εφημερίδα Irish Times, η οποία έφερε πρώτη στο φως την είδηση της αγοράς, εκτιμά ότι η αξία του ακινήτου κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

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Ένας εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ ανέφερε σε δηλώσεις του πως ο πρόεδρος της Μeta και η οικογένειά του «είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτή την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

-Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ