Daily Mail: Η Μαρίσσα Λαιμού πέθανε αφού την τσίμπησε έντομο και την έδιωξαν από νοσοκομείο -Ξεκίνησε έρευνα - iefimerida.gr

Στον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, της 28χρονης κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Λονδίνο, αναφέρεται η Daily Mail.



Την 28χρονη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της στις 11 Σεπτεμβρίου η οικονόμος της.

Επικαλούμενη πληροφορίες από ελληνικά ΜΜΕ, η Daily Mail αναφέρει ότι η νεαρή είχε εμφανίσει ζάλη, φαγούρα, πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης τρεις ημέρες νωρίτερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δημοσίευμα τονίζει ότι γιατρός που επισκέφθηκε την 28χρονη στο σπίτι της συνταγογράφησε παρακεταμόλη, αλλά η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε. Έτσι, η κληρονόμος, η οποία πρόσφατα είχε νικήσει τον καρκίνο του μαστού, επισκέφθηκε τον ογκολόγο της σε νοσοκομείο στο Λονδίνο. Η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια την έστειλαν σε άλλο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Εκεί η Μαρίσσα Λαιμού φέρεται να εξετάστηκε από νοσηλευτές και όχι γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν να νοσηλευθεί. Έλαβε εξιτήριο νωρίς το βράδυ με αντιβιοτικά και διάγνωση που έκανε λόγο για τσίμπημα εντόμου. Την επόμενη μέρα βρέθηκε νεκρή.

Τι δήλωσε η μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, η μητέρα της Μαρίσσας Λαιμού, Μπέσσυ, δήλωσε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι ο θάνατος της κόρης της επήλθε από τοξικό σοκ έπειτα από τσίμπημα εντόμου, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι σαφές τι είδους έντομο τσίμπησε την άτυχη νεαρή.

«Η κόρη μου είχε επιβιώσει από καρκίνο και πέθανε από έντομο», είπε. «Ήταν ένα κορίτσι με τόσα πολλά χαρίσματα, όλη η Αγγλία κλαίει, όλοι οι γιατροί της επίσης», πρόσθεσε.

Συγγενείς τόνισαν από την πλευρά τους ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η νεκροψία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες για εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την Daily Mail, το εμπλεκόμενο νοσοκομείο φέρεται να παραδέχτηκε ότι έγινε ένα σοβαρό λάθος και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα.