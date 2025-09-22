Μαρίσσα Λαιμού: Η διάγνωση των γιατρών που την εξέτασαν στο Λονδίνο, πριν καταλήξει -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, της 28χρονης κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, στο Λονδίνο.

Η άτυχη κοπέλα κάλεσε γιατρό στο σπίτι, πήγε σε δύο νοσοκομεία, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό, όμως τελικά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, με αποτέλεσμα η οικογένειά της να ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λονδίνο: Τι κατέγραψαν οι υγειονομικοί στα επείγοντα που εξέτασαν τη Μαρίσσα Λαιμού

Σύμφωνα με το Live News, υγειονομικός που εξέτασε τη Μάρισσα Λαιμού στα επείγοντα του UCLH έκανε λόγο για τσίμπημα από έντομο στο δεξί της χέρι.

«Το πρωί της Δευτέρας (09/09/2025) παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι. Η περιοχή είναι κόκκινη, ζεστή στην αφή. Υπάρχουν δύο λευκές κηλίδες (σαν τσίμπημα). Έχει έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία. Στο σπίτι ανέβασε έως και 39 πυρετό, έχει ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες. Αναφέρει πως έχει δυσφορία όταν ο πόνος φτάνει στον λαιμό της. Επίσης, αναφέρεται πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το δάγκωμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη κοπέλα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14:30. Στις 15:20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν τη Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής:

«Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14:30 μέχρι τις 16:40 κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18:20, αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας, με συνέπεια να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Τα μηνύματα που έστειλε η Μαρίσσα Λαιμού σε φίλη της -«Είμαι χάλια»

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η Μαρίσσα Λαιμού πέρασε αρκετή ώρα στα επείγοντα περιμένοντας κάποιος να την εξετάσει, κάτι που αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

– 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων.

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι.

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα.

– 16.40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο μίλησε στο Live News, επιβεβαιώνοντας πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα.

«Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την οικογένεια πάντως να περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, 11 ημέρες μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.