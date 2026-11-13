 Η Μαρίν Λεπέν θέλει να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες με φόντο την οικονομική στήριξη στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες με φόντο την οικονομική στήριξη στην Ουκρανία

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Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία
Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία / Φωτογραφία AP / Thomas Padilla

Έτοιμη να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες εμφανίζεται η Μαρίν Λεπέν, σχετικά με τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, μιλώντας στο περιθώριο εμπορικής έκθεσης στο Παρίσι, χαρακτήρισε δικαιολογημένη μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας προκαλεί αναταράξεις στην Ευρώπη», δήλωσε η Λεπέν, αναφερόμενη παράλληλα στις προειδοποιήσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς προς τις χώρες που αρνούνται να στηρίξουν οικονομικά τη χώρα.

«Ο Γερμανός καγκελάριος αρχίζει να απειλεί, κάτι που πλέον εξελίσσεται σε ζήτημα για την Ευρώπη. Θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λεπέν γνωστοποίησε ότι θα προτείνει τη συνάντηση με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Ουκρανό πρέσβη στη Γαλλία, τη Δευτέρα.

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