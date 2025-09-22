Η Μάλτα θα αναγνωρίσει επισήμως παλαιστινιακό κράτος στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών - iefimerida.gr

Η Μάλτα θα ανακοινώσει ότι αναγνωρίζει επισήμως παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Η Μάλτα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων κρατών που προχώρησαν στην ίδια κίνηση. Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος χθες, μια κίνηση με στόχο να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλία και αρκετά άλλα κράτη αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, αλλά η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια αναβλήθηκε.

Η Μάλτα τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ έζησε μάλιστα στη νήσο για αρκετά χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργά χθες, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση φορτίου με αλεύρι που πρόσφερε η Μάλτα στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης από τη Μάλτα παλαιστινιακού κράτους». Ο ίδιος δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ιστορική» και πως η Μάλτα παραμένει ταγμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ