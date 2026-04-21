Politico: Μακρόν και Τουσκ σε συζητήσεις για πυρηνικές ασκήσεις -Η αναφορά στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άνοιξαν τη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Γκντανσκ, ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι Παρίσι και Βαρσοβία διερευνούν νέες μορφές συνεργασίας στον πυρηνικό τομέα, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων.

Γαλλία και Πολωνία σε σχεδιασμό πυρηνικής αποτροπής

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Γαλλίας να επεκτείνει τον ρόλο της ως η μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλώντας εταίρους να συμμετάσχουν πιο ενεργά στο αποτρεπτικό της δόγμα, επισημαίνει το Politico.

Από την πλευρά του, ο Τουσκ εμφανίστηκε προσεκτικός αλλά ρεαλιστής. «Το να πετούν αεροσκάφη Rafale με πυρηνικές βόμβες πάνω από την Πολωνία δεν είναι το όνειρό μου, αλλά ελπίζω να μην έχετε τέτοια σχέδια» είπε ο Τουσκ στον Μακρόν, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο χρειαζόμαστε δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής».

Η αναφορά στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει το Politico, «νωρίτερα φέτος, ο Μακρόν ανακοίνωσε μια νέα φάση στη γαλλική αποτρεπτική δύναμη, μια ιστορική αλλαγή που θα δώσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεγαλύτερο ρόλο στην αποτροπή, ξεκινώντας με τη συμμετοχή σε πυρηνικές ασκήσεις. Στη συνεργασία στο πλαίσιο της λεγόμενης ''προληπτικής αποτροπής'' συμμετέχουν η Πολωνία, καθώς και η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία και η Σουηδία».



«Η Γαλλία επιμένει ότι ο τελικός έλεγχος της χρήσης των πυρηνικών όπλων της πρέπει να παραμείνει στα χέρια του Παρισιού, αλλά υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για την ενδεχόμενη στάθμευση γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών, εξοπλισμένων με πυρηνικά όπλα, σε χώρες-συμμάχους», σημειώνει το δημοσίευμα.

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, Γαλλία και Πολωνία υπέγραψαν επίσης συμφωνίες στους τομείς του Διαστήματος και του στρατιωτικού σχεδιασμού, με την Πολωνία να σχεδιάζει την αγορά γαλλικού στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, προετοιμάζεται κοινό αμυντικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028, που θα ενισχύσει τον συντονισμό και τις κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες.

