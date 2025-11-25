Μακρόν: «Θέλουμε ειρήνη, όχι συνθηκολόγηση της Ουκρανίας» - iefimerida.gr

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε βασικά σημεία του προταθέντος από τις ΗΠΑ ειρηνευτικού σχεδίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και αναγνώρισε ότι αποτελεί «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια μορφή παράδοσης της Ουκρανίας.

Μακρόν: «Ειρήνη δεν σημαίνει παράδοση»

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια λύση που θα τοποθετούσε την Ουκρανία σε αδύναμη θέση θα ενθάρρυνε περαιτέρω τη ρωσική επιθετικότητα και θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι μια ειρήνη που στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με συνθηκολόγηση», σημείωσε, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε «απόλυτη ελευθερία στη Ρωσία να προχωρήσει παραπέρα – ακόμη και εναντίον άλλων Ευρωπαίων».

Ο Μακρόν ανέφερε ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε σε Ουκρανία και Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τις συνομιλίες της Γενεύης περιέχει στοιχεία προς συζήτηση και βελτίωση.

Οι ενστάσεις του Γάλλου προέδρου

Κυριότερο ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ιδέα επιβολής εδαφικών υποχρεώσεων στην Ουκρανία — μια πρόταση που απορρίπτουν σταθερά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το Κίεβο μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορά του.

Ο Μακρόν διαφώνησε επίσης με την πρόβλεψη του αμερικανικού σχεδίου που αφορά στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς την έγκριση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Είναι στην αρμοδιότητα των Ευρωπαίων να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη», δήλωσε.

Μακρόν: Αν δεν δεχθεί ο Πούτιν κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, πρωτοβουλία που συντονίζουν το Παρίσι και το Λονδίνο, ο Μακρόν εξήγησε ότι η αποστολή υποστήριξης από την «Συμμαχία των Προθύμων» θα περιλαμβάνει και τουρκικές δυνάμεις, πέραν των βρετανικών και γαλλικών.

Ο Μακρόν υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κρατά στα χέρια του το κλειδί για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Η ειρήνη ξεκινά με μια κατάπαυση του πυρός. Αν ο Πούτιν δεν τη δεχθεί, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε.