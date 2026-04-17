Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ - iefimerida.gr

Σε συνάντηση κορυφής που οργανώθηκε στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ενώ το Ιράν ανακοίνωνε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για μια «σπουδαία ημέρα», Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συνάντηση - με φυσική παρουσία στο Παρίσι και ορισμένοι μέσω τηλεδιάσκεψης - πάνω στο ίδιο θέμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο, παρόντες ήταν, εκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ και η Ιταλίδα ομόλογός του Μελόνι.

«Ζητούμε όλοι την άμεση και άνευ όρων πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ από όλα τα μέρη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Από την πλευρά του ο Κίρ Σταρμερ διαβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα με σκοπό την έναρξη μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, σε συντονισμό με τη Γαλλία.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να συμμετάσχει, αλλά ότι αυτή η αποστολή ασφάλειας πρέπει να περιμένει μέχρι το τέλος των εχθροπραξιών. Ο Γερμανός καγκελάριος θα επιθυμούσε να συμμετάσχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στα κράτη-μέλη του NATO που κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν έστειλαν δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας τους να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο.