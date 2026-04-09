Μακρόν σε Τραμπ και Πεζεσκιάν: «Η εκεχειρία πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο για να είναι αξιόπιστη και διαρκής» - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επεκταθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Λίβανο.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του με Τραμπ και Πεζεσκιάν ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής».

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από τον καθένα από τους αντιμαχόμενους, σε όλα τα πεδία μαχών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κατάπαυση του πυρός να είναι αξιόπιστη και διαρκής», τόνισε ο κ. Μακρόν μέσω X , ενώ καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 890.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συζήτησε με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Αυτή ήταν η τέταρτη συνδιάλεξη των δυο ανδρών αφότου άρχισε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

Η συμφωνία αυτή πρέπει «να ανοίξει τον δρόμο για να διεξαχθεί συνολική διαπραγμάτευση που θα εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, που συμφωνεί σε αυτό με πολλούς άλλους ηγέτες.

«Η όποια συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εγείρουν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά και την περιφερειακή πολιτική του και τα μέτρα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», έκρινε.

Η Γαλλία «θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο» που της αναλογεί, «σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή», προσβλέποντας σε «γερή και διαρκής ειρήνη», διαβεβαίωσε.