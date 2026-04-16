Ο Μακρόν προτείνει «ημέρα χωρίς σύνδεση» κάθε μήνα στους νέους με... ελληνική λέξη - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτείνει την καθιέρωση μίας «ημέρας χωρίς σύνδεση» κάθε μήνα για τους νέους.

Στόχος είναι η μείωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και η ενίσχυση της ζωής εκτός οθονών, ιδιαίτερα στα σχολεία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε στην καθιέρωση μιας «ημέρας χωρίς σύνδεση» κάθε μήνα για τους νέους, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης από τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως η ανάγνωση και ο αθλητισμός.

Η πρόταση παρουσιάστηκε κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Πόλη της Γαλλικής Γλώσσας, στο κάστρο Villers-Cotterets της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε με μαθητές που συμμετείχαν σε εργαστήρια λόγου, θεάτρου και κόμικ, τονίζοντας την ανάγκη επιστροφής σε πιο «ζωντανές» εμπειρίες εκτός οθόνης.

Στο πλευρό του, ο υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι εξετάζεται η έναρξη σχετικής διαβούλευσης, με στόχο την εφαρμογή της ιδέας από τη νέα σχολική χρονιά.

Μακρόν: Η ατάκα για «φάρμακο» και «δηλητήριο»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποστήριξε ότι οι οθόνες έχουν αποσπάσει μεγάλο μέρος του χρόνου και της προσοχής των εφήβων, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και την κοινωνικότητά τους. Η πρόταση για μία «ημέρα αποσύνδεσης» στοχεύει στην επανασύνδεση των νέων με δραστηριότητες εκτός διαδικτύου.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στους μαθητές ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι «σαν την ελληνική λέξη ''φάρμακο'', που μπορεί να έχεις θεραπευτικές ιδιότητες, μπορεί όμως να είναι και δηλητήριο».

Ο Μακρόν χρησιμοποίησε τη μεταφορά «φάρμακο και δηλητήριο» για να περιγράψει τα ψηφιακά μέσα, εννοώντας ότι έχουν διπλή επίδραση: από τη μια πλευρά μπορούν να λειτουργήσουν ωφέλιμα, προσφέροντας γνώση, εκπαίδευση και ευκολία στην επικοινωνία, ενώ από την άλλη μπορούν να γίνουν επιβλαβή όταν χρησιμοποιούνται υπερβολικά. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τονίσει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι ούτε απόλυτα θετικά ούτε απόλυτα αρνητικά, αλλά η αξία τους εξαρτάται από τον τρόπο και τη διάρκεια χρήσης τους.

Στόχος η θεσμική εφαρμογή

Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα θεσμοθέτησης της πρωτοβουλίας μέσω διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η δράση θα μπορούσε να συνδεθεί με σχολικά προγράμματα και να επεκταθεί και στο οικογενειακό περιβάλλον, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής περιορισμού της εξάρτησης από τις οθόνες.