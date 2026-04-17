 Αμήχανη στιγμή στο Παρίσι: Το τετ α τετ Μακρόν-Μελόνι και το βλέμμα που έγινε viral στα social media [βίντεο] - iefimerida.gr
Αμήχανη στιγμή στο Παρίσι: Το τετ α τετ Μακρόν-Μελόνι και το βλέμμα που έγινε viral στα social media [βίντεο]

Τζόρτζια Μελόνι
Τζόρτζια Μελόνι και Εμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία: X
Αμηχανία προκάλεσε η ιδιαίτερα θερμή υποδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στην Τζόρτζια Μελόνι στο Παρίσι, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral.

Μια ασυνήθιστα οικεία στιγμή μεταξύ του Γάλλου προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού καταγράφηκε έξω από το προεδρικό μέγαρο στα Ηλύσια Πεδία, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής με θέμα τα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να υποδέχεται την Τζόρτζια Μελόνι με τρόπο που ξεφεύγει από το αυστηρά τυπικό πρωτόκολλο.

Παρίσι: Η θερμή υποδοχή του Μακρόν στη Μελόνι﻿

﻿Στο σχετικό βίντεο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φτάνει στον χώρο της συνάντησης ντυμένη στα κόκκινα, με τον Γάλλο πρόεδρο να την πλησιάζει αμέσως. Ακολουθεί μια αρκετά σφιχτή αγκαλιά, ενώ τα φιλιά που ανταλλάσσουν διαρκούν περισσότερο από το συνηθισμένο για τέτοιου είδους επίσημες εμφανίσεις.

Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

﻿Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση της Μελόνι, η οποία εμφανίζεται να ανοίγει διάπλατα τα μάτια της, σε μια έκφραση που ερμηνεύτηκε ως έκπληξη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δύο ηγέτες φαίνεται να ανταλλάσσουν σύντομα σχόλια και να γελούν, εκτονώνοντας τη στιγμή.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

﻿Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο γεωπολιτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Στο ίδιο τραπέζι συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και χθες, στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, στα Τίρανα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ράμα προχώρησε σε μια θεατρική κίνηση, γονατίζοντας μπροστά της, γεγονός που προκάλεσε εκ νέου σχόλια και συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

