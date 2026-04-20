Μακρόν και Τουσκ συζητούν για μια «πιο ισχυρή και πιο κυρίαρχη» Ευρώπη απέναντι στην Ρωσία και τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τουσκ συζητούν σήμερα στο Γκντανσκ της Πολωνίας για την ενίσχυση της γαλλοπολωνικής συνεργασίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η συνάντηση Μακρόν-Τουσκ επικεντρώνεται σε κρίσιμα θέματα ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και εντάσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζητείται η πρόταση του Μακρόν για «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή.

Ο Μακρόν δεν θα συναντηθεί με τον Πολωνό πρόεδρο Ναβρότσκι λόγω της διαρκούς σύγκρουσης του τελευταίου με την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση Τουσκ. Η επίσκεψη στο Γκντανσκ, αντί της Βαρσοβίας, υπογραμμίζει τον κυβερνητικό χαρακτήρα της συνάντησης, όπως επιβεβαιώνουν τα Ηλύσια Πεδία.

Οι ηγέτες θα εξετάσουν τη «συμβατική συμμετοχή» της Πολωνίας στη γαλλική αποτροπή, με ρόλους στην έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιαεροπορική άμυνα. Προβλέπεται επίσης σύμπραξη σε πρόγραμμα στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών και συζήτηση για την «ευρωπαϊκή προτίμηση» στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού.

Η Πολωνία επενδύει μαζικά στην άμυνα, με δαπάνες που θα ξεπεράσουν το 4,4% του ΑΕΠ το 2026, προτιμώντας αμερικανικό εξοπλισμό. Υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες για ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, ενώ οι αμερικανοπολωνικές σχέσεις παραμένουν σημαντικές, παρά τις αλλαγές στη στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Πολωνία, ο πρόεδρος της Γαλλίας επισκέφθηκε, ακριβώς όπως οι προκάτοχοί του Σαρλ ντε Γκωλ και Φρανσουά Μιτεράν, το κοιμητήριο της πόλης της Βαλτικής όπου αναπαύονται οι Γάλλοι στρατιώτες που έπεσαν στην Πολωνία κυρίως στον πόλεμο του 1870 και στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Η γαλλοπολωνική συνάντηση κορυφής απορρέει από την συνθήκη φιλίας και ενισχυμένης συνεργασίας του Νανσύ της 9ης Μαΐου 2025, η οποία ανήγαγε και πάλι την Πολωνία σε βασική σύμμαχο της Γαλλίας μαζί με την Γερμανία.

Στο πλαίσιο της συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, «τα θέματα της ασφάλειας και της στρατιωτικής συνεργασίας θα είναι θέματα κλειδιά της συνάντησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας.

«Εχουμε πολύ κοντινές απόψεις σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης της ισχύος της Ευρώπης (…) της κυριαρχίας της Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ευρώπης», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ την παραμονή της συνάντησης στην γενέτειρά του το Γκντανσκ.

Μακρόν και Τουσκ συζητούν για την «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, η «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή που προτάθηκε στις 2 Μαρτίου από τον Εμανουέλ Μακρόν σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής της Γερμανία και την Πολωνία.

Στην επίσκεψή του στην Πολωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας συνοδεύεται από τους υπουργούς Αμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας και Πολιτισμού.

Ο Μακρόν δεν θα συναντήσει τον Πολωνό πρόεδρο

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα συναντηθεί με τον Πολωνό ομόλογό του, τον υπερσυντηρητικό εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή και ανοικτή σύγκρουση με την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση Τουσκ.

«Ο πρωθυπουργός Τουσκ επέμενε ότι οι δύο άνδρες δεν πρέπει να συναντηθούν, για τον λόγο αυτόν η επίσκεψη γίνεται στο Γκντανσκ και όχι στην Βαρσοβία», δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής προεδρίας σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Onet.pl.

Σε ερώτηση του Γαλλικού πρακτορείου, το Μέγαρο ων Ηλυσίων απάντησε ότι πρόκειται για «κυβερνητική συνάντηση κορυφής». «Ομόλογοι των δικών μας είναι ο πρωθυπουργός Τουσκ και οι υπουργοί» του, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Με ποιους όρους θα μπορούσε να συμμετέχει η Πολωνία στον αμυντικό σχεδιασμό της Γαλλίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τουσκ θα συζητήσουν πιθανή «συμβατική συμμετοχή» της Πολωνίας στην γαλλική αποτροπή, ακόμη και αν η Γαλλία θα παραμείνει κυρίαρχη ως προς την χρήση της στρατιωτικής βίας, εξήγησε επίσης η γαλλική προεδρία.

Οι πολωνικές στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να έχουν συμβολή «στην έγκαιρη προειδοποίηση, την αντιαεροπορική άμυνα ή τα εις βάθος πλήγματα» σε περίπτωση πυρηνικής αναμέτρησης, σύμφωνα με το Παρίσι.

Η γαλλική προεδρία έκανε επίσης λόγο για την υπογραφή σύμπραξης επί «προγράμματος δορυφόρου στρατιωτικών επικοινωνιών», με «Γάλλους, Πολωνούς και άλλους Ευρωπαίους διαχειριστές», την ώρα που η Πολωνία αναπτύσσει τις δυνατότητές της στον συγκεκριμένο τομέα.

Αλλο θέμα-κλειδί, «η ευρωπαϊκή προτίμηση» στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει θέσει την «ευρωπαϊκή προτίμηση» σε βασικό στόχο, παρά τον κίνδυνο σύγκρουσης με ορισμένους Ευρωπαίους, κυρίως από την ανατολική Ευρώπη, που παραμένουν προσηλωμένοι στον δεσμό με τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανοπολωνικές σχέσεις παραμένουν ισχυρές, παρά την στάση Τραμπ

Η Πολωνία έχει επενδύσει πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Το 2026, οι αμυντικές της δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν το 4,4% του ΑΕΠ.

Ευρωπαίος διπλωμάτης επισημαίνει τις «φαραωνικές παραγγελίες αμερικανικών F35, επιθετικών ελικοπτέρων Apache, πυραύλων Patriot et τεθωρακισμένων Abrams».

Με επιχείρημα περί απειλής επί της «ανεξαρτησίας» της Πολωνίας, ο πρόεδρος Ναβρότσκι είναι αντίθετος με την συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο του οποίου δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χορηγούνται για την άμυνα, την ώρα που η κυβέρνηση βλέπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μία ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και την αμυντική βιομηχανία.

Και αν και η Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ ξαναβρήκε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός παραδέχεται ότι «η στρατηγική της Ουάσιγκτον έχει αλλάξει» απέναντι στους Ευρωπαίους, επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ομως «οι αμερικανοπολωνικές, οι ευρωπολωνικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές».

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ