Μακρόν και Μερτς συνεχάρησαν τον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας - iefimerida.gr

Μακρόν και Μερτς συνεχάρησαν τον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας

Πέτερ Μάγιαρ και Εμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία: X
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συνομίλησε με τον Πέτερ Μάγιαρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία.

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μάγιαρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του X. «Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον Ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ' όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", έγραψε στο X.

