Μακρόν και Ερντογάν συζήτησαν για το Ιράν, αλλά και για την Ουκρανία - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», έκανε γνωστό ο Γάλλος πρόεδρος με μια ανάρτηση στο Χ.

«Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης”», έγραψε ο Μακρόν.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, σημείωσε: «Εξετάσαμε επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία και τις κοινές μας προσπάθειες στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων, με στόχο να συμβάλουμε στην εδραίωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Τόνισα ότι η ειρήνη αυτή πρέπει οπωσδήποτε να συνάδει με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να βασίζεται σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία».