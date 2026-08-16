O Μακρόν σε jet ski εν μέσω καύσωνα και πυρκαγιών: Σφοδρή κριτική στη Γαλλία με τις φωτογραφίες των διακοπών του - iefimerida.gr

Θύελλα αντιδράσεων στη Γαλλία προκαλούν οι φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν να κάνει jet ski στα νερά της Γαλλικής Ριβιέρας, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με αλλεπάλληλους καύσωνες, ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το περιοδικό Paris Match δημοσίευσε φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν σε jet ski, με το περιβάλλον του προέδρου να υποστηρίζει ότι οι εικόνες λήφθηκαν χωρίς άδεια, ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο στις διακοπές του.

Η γαλλική Αριστερά αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον πρόεδρο για αποστασιοποίηση από τους πολίτες. Ηγέτες των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών συνέκριναν τις διακοπές του με τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως οι καύσωνες και οι πυρκαγιές.

Η κριτική επεκτάθηκε στην εικόνα ενός προέδρου που απολαμβάνει προνόμια, χρησιμοποιώντας ένα ρυπογόνο σκάφος, ενώ η κοινωνία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Η προσπάθεια του περιοδικού να τον δείξει εργατικό δεν αντέστρεψε την αρνητική εντύπωση.

Παράλληλα με την κριτική για τις διακοπές του, η κυβέρνηση Μακρόν αντιμετωπίζει νέα πολιτική δυσκολία. Γαλλικό δικαστήριο εμπόδισε το σχέδιο για περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε κοινωνικά δίκτυα.

Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν στο εξώφυλλο του Paris Match και δείχνουν τον 48χρονο πρόεδρο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε θαλάσσιο σκάφος, φορώντας σωσίβιο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, την προεδρική θερινή κατοικία στη Μεσόγειο.

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Το περιοδικό συνόδευσε τη φωτογραφία με τον τίτλο «Το τελευταίο καλοκαίρι στο τιμόνι», σε μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Μακρόν ολοκληρώνει την επόμενη χρονιά τη δεύτερη και τελευταία θητεία του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνει και φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου να κάνει foil surfing, ενώ σύμφωνα με το Paris Match το πρόγραμμά του στις διακοπές περιλαμβάνει επίσης τρέξιμο, πυγμαχία και αρκετές ώρες τηλεφωνικών επαφών για κυβερνητικά ζητήματα.

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Από το περιβάλλον του Μακρόν υποστηρίζεται, πάντως, ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν χωρίς την άδειά του, με συνεργάτη του προέδρου να σημειώνει ότι αντίστοιχες μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες έχουν ληφθεί κάθε χρόνο τα τελευταία εννέα χρόνια.

«Η Γαλλία καίγεται και ο Μακρόν κάνει διακοπές»

Η δημοσίευση ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει την κριτική της γαλλικής Αριστεράς, η οποία εδώ και καιρό κατηγορεί τον πρόεδρο ότι βρίσκεται αποκομμένος από την καθημερινότητα των πολιτών.

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Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, μίλησε για ένα «καλοκαίρι Αποκάλυψης» για τη Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει αντιμετωπίσει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, σοβαρή ξηρασία και φονικές πυρκαγιές.

Η ίδια επέκρινε το γεγονός ότι την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ο πρόεδρος εμφανίζεται σε μια ουσιαστικά «διαφημιστική» φωτογράφιση των διακοπών του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ. «Ενώ ο καύσωνας συνεχίζεται, η Γαλλία καίγεται και πολλοί Γάλλοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά διακοπές, ο πρόεδρος διασκεδάζει πάνω σε ένα jet ski στο Μπρεγκανσόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο κομμουνιστής γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιά, ο οποίος χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «απρεπείς».

«Προσωπικά, θα προτιμούσα να τον δω σε ένα πυροσβεστικό όχημα να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί θα έπρεπε να βρίσκεται», δήλωσε.

«Μια εικόνα που λέει πολλά»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και ο αριστερός πολιτικός Αλέξις Κορμπιέρ, ο οποίος δεν στάθηκε μόνο στο jet ski, αλλά και στην εικόνα του προέδρου με τα γυαλιά ηλίου πάνω στο «ιδιαίτερα ρυπογόνο» όπως το χαρακτήρισε, θαλάσσιο σκάφος.

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Για τον Κορμπιέρ, η εικόνα ήταν αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο Μακρόν την κατάσταση στη Γαλλία.

Οι επικριτές του θεωρούν ότι η φωτογράφιση ενισχύει την εικόνα ενός προέδρου που απολαμβάνει προνόμια την ώρα που ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας βρίσκεται αντιμέτωπο με το αυξημένο κόστος ζωής, ενώ παράλληλα οι φυσικές καταστροφές δοκιμάζουν τη χώρα.

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Από την άλλη πλευρά, το Paris Match επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα, περιγράφοντας τις διακοπές του Μακρόν ως «προσανατολισμένες στη δουλειά». Σύμφωνα με το περιοδικό, έχει δημιουργηθεί γραφείο στο προεδρικό θέρετρο και ο πρόεδρος περνά σημαντικό μέρος της ημέρας στο τηλέφωνο.

Η πολιτική ζημιά, ωστόσο, από τη φωτογραφία του jet ski δύσκολα εξουδετερώνεται με μια αναφορά στο πρόγραμμα εργασίας του.

Στο φόντο και νέα πολιτική κόντρα για τα social media

Η δημοσίευση των φωτογραφιών συνέπεσε με μία ακόμη πολιτική δυσκολία για τον Μακρόν.

Γαλλικό δικαστήριο έβαλε εμπόδια στο σχέδιο της κυβέρνησης για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση για επιβεβαίωση ηλικίας δημιουργεί ζητήματα προστασίας των πολιτών, καθώς η νομοθεσία δεν καθορίζει επαρκώς τις προϋποθέσεις και τα όρια με τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται η σχετική διαδικασία.

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Ο Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να επανεξετάσει και να τροποποιήσει τη νομοθεσία.