Μακρόν: «Δεν είναι φυσιολογικό η χώρα να είναι εν βρασμώ έξι μήνες πριν τις εκλογές» - iefimerida.gr

«Δεν είναι φυσιολογικό έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η χώρα μας να είναι εν βρασμώ» σημείωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας να μην επαναληφθούν οι σκηνές χάους της 17ης Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσουμε να κρατάμε γερά», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μασσαλία, στον νότο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μιλώντας σε μέλη των δυνάμεων της τάξης τα οποία ευχαρίστησε για την κινητοποίησή τους. «Εάν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, συλλογικά, αυτό είναι ένα κίνημα που θα ηρεμήσει, γιατί εμείς θα ανταποκριθούμε στις μόνιμες προσδοκίες και γιατί θα τηρηθεί η τάξη».

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«Παραμένουμε ταυτόχρονα ταπεινοί και επικεντρωμένοι, ξέρουμε ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι ακόμη ένα επικίνδυνο Σάββατο», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Επεσήμανε ακόμη ότι «η τάξη τηρήθηκε» και το δικαίωμα της διαδήλωσης διαφυλάχτηκε στις συγκεντρώσεις της 24ης Οκτωβρίου, που ήταν πιο ήρεμες απ' ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο και άλλες συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπει την αύξηση των εξουσιών της αστυνομίας, δεν είναι απαραίτητη επί του παρόντος, παρότι δεν συνιστά «μια απαγόρευση».

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Ο πρόεδρος μιλούσε στο δημαρχείο της Μασσαλίας, που βανδαλίστηκε και διαδηλωτές εισέβαλαν για λίγο σε αυτό την 17η Οκτωβρίου, στο περιθώριο της κινητοποίησης για την αγοραστική δύναμη και την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών.

Πώς μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση; Ο πρόεδρος Μακρόν παραδέχτηκε «σίγουρα ένα πρόβλημα κακού συγχρονισμού» στην ανταπόκριση της κυβέρνησης στο κίνημα των μαθητών Λυκείων που έχουν βγει στους δρόμους εδώ και έναν και πλέον μήνα απαιτώντας περισσότερα μέσα για την εκπαίδευση. «Αλλά τώρα κοιτάζω μπροστά, επομένως προχωράμε».