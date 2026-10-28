 Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία -Την αλληλεγγύη της Γαλλίας εξέφρασε ο Μακρόν - iefimerida.gr
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Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία -Την αλληλεγγύη της Γαλλίας εξέφρασε ο Μακρόν

Εμανουέλ Μακρον
Εμανουέλ Μακρον / apimages
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα «την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς τον «ισπανικό λαό».

Tα παραπάνω ανέφερε ο Μακρόν έπειτα από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας με τουλάχιστον 30 νεκρούς, σε απόσταση περίπου 150χλμ νότια της Μαδρίτης.

«Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους πολλούς τραυματίες, όπως και το σύνολο των ομάδων που έχουν κινητοποιηθεί στις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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