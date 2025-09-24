Μακρόν για πυρηνικά του Ιράν: Μια συμφωνία είναι εφικτή αλλά «απομένουν μόνο λίγες ώρες» για να επιτευχθεί - iefimerida.gr

Μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία), που θα σήμαινε την αναβολή της επαναφοράς κυρώσεων στην Τεχεράνη, είναι ακόμη εφικτή, όμως ο χρόνος πιέζει.

Αυτό τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν. «Επαφίεται στο Ιράν να ανταποκριθεί στους νόμιμους όρους που θέσαμε» ανέφερε ο Μακρόν σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Διευκρίνισε ότι οι «απαιτήσεις» των Ευρωπαίων, στις οποίες δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν είναι «η πλήρης πρόσβαση των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν», «η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένων υλικών» και «η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

«Η θέση μας είναι σαφής: το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» επέμεινε ο Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι επειδή η Τεχεράνη δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του 2015, η Ε3 ενεργοποίησε τη διαδικασία επανεπιβολής των κυρώσεων (snapback).

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διεξάγονται διαπραγματεύσεις προκειμένου να μην επιστρέψουν οι κυρώσεις τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου. Από το βήμα του ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Δύσης.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ